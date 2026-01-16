« Revenu universel infini » : Elon Musk affirme que l’épargne devient inutile à l’ère de l’IA

Face aux difficultés actuelles liées à l’épargne et à la retraite, la déclaration récente d’Elon Musk surprend. Dans le podcast « Moonshots with Peter Diamandis » (podcast animé par Peter Diamandis), l’entrepreneur a émis une prédiction audacieuse : avec les avancées de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique, épargner pour la retraite pourrait bientôt ne plus avoir lieu d’être. Cette perspective radicale questionne alors que de nombreux Américains peinent déjà à mettre de l’argent de côté, face à une inflation élevée et des salaires stagnants.

Ce que Musk prévoit pour l’IA et la robotique

Elon Musk, connu pour ses prises de position franches et ses anticipations parfois visionnaires, affirme que l’IA deviendra plus intelligente que « l’intelligence de tous les humains réunis » d’ici 2030. Il compare cette révolution technologique à un « tsunami supersonique ». Selon lui, des robots humanoïdes devraient apparaître en grand nombre, dépasser les êtres humains et remplacer progressivement des emplois traditionnels.

Déjà, l’IA pourrait accomplir « la moitié, voire plus » des tâches humaines actuelles, selon Musk. Les gains de productivité issus de ces avancées conduiraient à une telle abondance que les notions classiques de salaire, d’épargne ou de protection sociale perdraient leur sens. C’est une vision ambitieuse, dont l’impact de l’IA est toutefois discuté, notamment en l’absence de plans de financement ou de mécanismes précis de redistribution.

Il imagine un avenir sans épargne

Dans cette optique, Musk déconseille de trop se préoccuper d’épargner pour les décennies à venir. Il estime que, d’ici dix ou vingt ans, la notion même de retraite sera redéfinie — voire rendue obsolète — par les progrès technologiques. Les individus bénéficieraient alors d’un revenu universel permettant d’obtenir tout ce que l’on désire.

Cette hypothèse suscite du scepticisme. Le média Presse Citron rappelle que beaucoup d’Américains rencontrent déjà des difficultés à épargner, une réalité aggravée par l’inflation et les salaires qui stagnent. De plus, Musk reconnaît que son projet repose davantage sur des affirmations que sur des preuves solides.