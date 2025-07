Si vous ne faites pas l’un de ces trois métier, l’IA pourrait voler votre poste selon Bill Gates

L’intelligence artificielle (IA) générative fascine autant qu’elle inquiète, surtout quand on écoute des personnalités comme Bill Gates, co-fondateur de Microsoft. Tandis que les prouesses technologiques continuent de surprendre, plusieurs interrogations se posent sur l’avenir de nos métiers, notamment avec les interfaces cerveau-ordinateur. Bill Gates laisse entrevoir des bouleversements dans de nombreux secteurs, imaginant un futur où l’IA pourrait remplacer plusieurs professions actuelles.

Des avancées surprenantes

Les progrès récents dans le domaine de l’IA sont vraiment impressionnants. D’après Bill Gates, ces outils pourraient transformer bien plus de domaines que ce qu’on croyait au départ. Il estimé que, dans les dix prochaines années, l’IA pourrait prendre le relais sur la plupart des emplois humains tels qu’on les connaît aujourd’hui. Il précise également que les modèles de langage vont se complexifier.

Ses prédictions visent particulièrement quelques métiers. Les médecins et les professeurs, par exemple, pourraient voir leurs compétences « rares » devenir désuètes d’ici une décennie.

Même si certains boulots sont menacés par l’automatisation, il y en a qui semblent mieux protégés contre cette vague technologique. Les développeurs, par exemple, ont un peu de répit puisque l’IA peine à égaler la précision humaine nécessaire pour le débogage informatique. Pareil pour le secteur de l’énergie, perçu comme résistant aux changements rapides de l’IA, à cause des décisions stratégiques à long terme qu’il nécessite.

D’un autre côté, le domaine de la biologie pourrait aussi se montrer moins vulnérable. La formulation d’hypothèses et la découverte de nouveaux savoirs restent, pour l’instant, du ressort de l’humain, soulignant les limites de l’IA.

Un avenir pas si sombre

Malgré ces prévisions qui peuvent inquiéter, Bill Gates adopte une vision moins négative que certains spécialistes, ce qui reflète sa philosophie de réussite professionnelle. Il imagine un futur où l’IA agirait surtout comme un assistant pour réduire les erreurs humaines et gagner en productivité, plutôt que de remplacer complètement les travailleurs. Cela dit, on pourrait observer une baisse notable du nombre d’employés dans plusieurs secteurs.

Gates reste néanmoins optimiste quant au rôle que joueront les humains dans ce monde transformé par l’IA. Il évoque avec enthousiasme une époque où « l’intelligence gratuite » sera à la portée de beaucoup, rendant accessibles des services comme des conseils médicaux avisés ou des cours particuliers sur mesure.

Un développement hyper rapide et des opportunités inattendues

Bill Gates décrit le développement de l’IA comme « très profond et même un peu effrayant ». Il a notamment été impressionné par OpenAI, capable de mettre au point en quelques mois un modèle apte à réussir un examen de biologie niveau lycée. Ce rythme effréné ouvre la porte à des possibilités inédites.

L’intelligence artificielle permet d’envisager la création de médicaments révolutionnaires et des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Elle pourrait aussi aider à résoudre des problèmes liés à la fabrication, au transport et à l’agriculture, laissant ainsi plus de place aux humains pour se concentrer sur ce qu’ils préfèrent faire.