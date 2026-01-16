Téléphone : pourquoi la résiliation coûte de plus en plus cher en 2026

Depuis janvier 2026, la résiliation est devenue un sujet central pour les abonnés aux offres de téléphonie et d’Internet. En l’espace de quelques semaines, plusieurs opérateurs ont annoncé une hausse ou une généralisation de leurs frais de résiliation, modifiant en profondeur les conditions de sortie des abonnements. Ces évolutions, encadrées par le droit de la consommation, ne sont pas sans conséquences financières pour les clients, mais elles ouvrent aussi des possibilités de résiliation sans pénalité sous certaines conditions.

Résiliation mobile : la fin progressive de la gratuité

La résiliation des forfaits mobiles sans engagement a longtemps été présentée comme un droit acquis. Pourtant, cette gratuité recule. Trois opérateurs mobiles low cost, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom, ont décidé d’introduire des frais de résiliation sur leurs offres mobiles. Le montant est fixé à 5 euros, selon les informations publiées par Frandroid.

Cette hausse, bien que limitée sur le papier, marque un changement important. Elle s’applique à des forfaits historiquement présentés comme sans engagement, donc sans coût de sortie. La mesure entrera en vigueur le 18 mai 2026 et concernera aussi bien les nouveaux abonnés que les clients déjà en place. Toutefois, conformément au Code de la consommation, ces derniers bénéficient d’un délai de quatre mois après l’information officielle pour procéder à une résiliation sans frais.

Résiliation Internet : des montants en forte augmentation

Sur le marché de l’Internet fixe, la résiliation devient également nettement plus chère. Chez SFR, les frais de résiliation ont été uniformisés à 59 euros pour l’ensemble des abonnés, quel que soit leur ancienneté. Jusqu’à présent, certains clients payaient 49 euros, mais cette distinction disparaît. Selon Les Numériques, cette évolution s’applique à partir de février 2026, via une modification des conditions contractuelles communiquée aux abonnés. Dans le même temps, SFR a également instauré des frais de 49 euros pour certains changements d’offre ou d’équipement.

La dynamique est similaire chez Free. L’opérateur a porté les frais de résiliation de ses offres Freebox à 69 euros, soit une hausse de 10 euros par rapport au tarif précédent. D’après KultureGeek, il s’agit de la deuxième augmentation en moins d’un an. Les nouveaux abonnés sont concernés immédiatement, tandis que les clients existants verront ce montant s’appliquer à compter du 1er février 2026.

Résiliation : quels sont les droits réels des consommateurs ?

Face à ces hausses de frais de résiliation, le droit de la consommation offre toutefois des protections claires. Lorsqu’un opérateur modifie les conditions contractuelles d’un abonnement, notamment en augmentant les frais, il est tenu d’en informer ses clients de manière explicite. Cette notification ouvre un droit fondamental : celui de demander la résiliation sans pénalité.

En pratique, les abonnés disposent généralement d’un délai de quatre mois après la notification pour résilier leur contrat sans payer les nouveaux frais. Ce droit s’applique aussi bien aux offres de téléphonie qu’aux abonnements Internet. Ce délai court à partir de la date d’information officielle, et non de la date d’entrée en vigueur de la hausse. Il est donc crucial pour les consommateurs de lire attentivement les messages envoyés par leur opérateur, souvent intégrés aux factures ou aux courriels d’information. Passé ce délai légal, la résiliation entraîne automatiquement le paiement des montants révisés, rendant la sortie du contrat plus coûteuse.

Ces augmentations successives de frais de résiliation traduisent une évolution structurelle du marché. En rendant la sortie d’un abonnement plus onéreuse, les opérateurs réduisent la fluidité du marché et freinent les changements d’offres. Pour les consommateurs, la comparaison des prix ne peut plus se limiter au coût mensuel : le montant de la résiliation devient un critère à part entière.