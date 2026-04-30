Pourquoi de plus en plus de conseillers bancaires recommandent de faire ça sur son Livret A avant le 1er mai 2026, et vite

La gestion de vos finances personnelles et de votre épargne n’a jamais été aussi importante à l’approche de la date limite du 1er mai 2026. Ce timing concerne particulièrement les détenteurs de livrets d’épargne, comme le Livret A et le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire), qui veulent optimiser leurs intérêts et prendre des décisions financières avisées.

Comment fonctionne la règle des quinzaines

La règle des quinzaines, c’est utile à connaître pour tirer le meilleur parti de votre Livret A. Les intérêts sont calculés deux fois par mois, au 1er et au 16 du mois. Les sommes déposées commencent à produire des intérêts à partir du premier jour de la quinzaine suivant le versement. Par exemple, un dépôt fait le 30 avril commence à rapporter des intérêts dès le 1er mai. En revanche, un dépôt effectué le 2 mai ne générera des intérêts qu’à partir du 16 mai, ce qui fait perdre deux semaines de rendement. Selon le portail institutionnel de la BRED, « les intérêts sur votre livret sont calculés deux fois par mois ».

Agir avant minuit le dernier jour du mois permet donc de ne pas rater cette période de calcul des intérêts et d’optimiser votre rendement.

Gérer sa trésorerie et déplacer ses liquidités

Il est recommandé de garder un solde bancaire minimal appelé réserve technique, qui peut varier, selon Presse-Citron, de 570 € à 1 140 €. Cette précaution couvre vos besoins courants et les frais imprévus comme les prélèvements automatiques. Une fois cette réserve en place, il est logique de transférer l’excédent vers un Livret A ou un LDDS pour profiter d’un meilleur rendement. Le taux pour ces livrets est actuellement à 1,5 % net depuis le 1er février 2026.

Les comptes courants des grandes banques, qui offrent en moyenne un taux brut de 0,33 %, ne permettent pas de valoriser l’épargne de manière satisfaisante. Avec une inflation signalée par l’INSEE à 1,7 % pour mars 2026, laisser son argent sur un compte courant revient à une « destruction mathématique » du pouvoir d’achat. Voilà pourquoi il peut être pertinent de transférer des fonds vers des livrets offrant des taux plus compétitifs.