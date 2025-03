​​Trade Republic : frais et nouveautés en 2025

Lorsque vous investissez ou tradez via un courtier en ligne, les frais peuvent significativement impacter vos rendements. Il est donc essentiel de bien comprendre les coûts associés à chaque transaction et de les comparer avec ceux pratiqués par d’autres plateformes.

En 2025, Trade Republic se distingue par sa politique tarifaire avantageuse, avec des frais parmi les plus bas du marché. Découvrez en détail les frais appliqués par la plateforme ainsi que les changements à venir.

Trade Republic : Résumé des frais en 2025

Trade Republic propose une structure tarifaire simple et accessible. Voici un récapitulatif des frais appliqués :

Type de frais Montant en 2025 Frais de courtage 1€ par ordre Frais sur les plans d’investissement programmés 0€ Frais de change 0€ Frais de tenue de compte 0€ Dépôts et retraits par virement 0€ Frais pour compte inactif 0€ Retraits en espèces avec la carte Trade Republic 0€ au-delà de 100€

Pour l’instant, aucune nouveauté majeure à signaler. Trade Republic est connu pour son barème de prix avantageux et son absence de frais cachés.

Trade Republic : frais courants à connaître

Si Trade Republic se démarque par sa transparence tarifaire, certains coûts moins visibles sont à prendre en compte. Cependant, comme pour tout service financier, des frais courants s’appliquent, et il est essentiel de les comprendre avant de se lancer.

Le spread : un coût invisible mais réel

Le « spread » représente la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des titres. Lorsque vous achetez une action, vous payez généralement le prix le plus élevé, tandis que lors de la vente, vous obtenez le prix le plus bas. Cet écart constitue un coût implicite pour l’investisseur.

Sur Trade Republic, comme sur d’autres plateformes, les spreads existent, particulièrement pour les actions et ETF moins liquides. Pour minimiser cet impact, il est recommandé de trader pendant les heures principales de marché, mais aussi d’être particulièrement vigilant pour les produits exotiques, où les spreads peuvent être plus importants

Les coûts liés aux produits à effet de levier

Trade Republic propose des produits à effet de levier qui, par nature, comportent des frais courants plus élevés. Ces produits, caractérisés par leur risque élevé et leur effet de levier financier important, peuvent engendrer des coûts significatifs s’ils sont conservés sur de longues périodes.

Il est important de noter que ces frais ne sont pas spécifiques à Trade Republic mais aux produits eux-mêmes.

Le modèle de rémunération via les places boursières

Trade Republic génère une partie de ses revenus grâce aux rémunérations versées par les places boursières, notamment Lang & Schwarz.

Ce modèle, courant dans l’industrie, peut parfois se traduire par des cours légèrement différents de ceux d’autres plateformes (différences généralement « à peine perceptibles » ou de « plusieurs pour cent »), ainsi qu’un choix limité de places de marché (principalement Lang & Schwarz)

Pour la majorité des investisseurs long terme, ces différences de cours restent marginales, mais peuvent être plus significatives pour les traders fréquents ou ceux qui négocient des actions moins courantes.

Autres frais ponctuels à connaître

Quelques frais ponctuels existent pour des opérations exceptionnelles :

25€ pour la passation d’ordre par voie postale

25€ pour l’envoi de virement par lettre

25€ pour la participation à l’assemblée générale (titres au porteur)

2€ pour l’enregistrement des actions nominatives

5€ pour la réinitialisation avec identification vidéo

Les nouveautés de Trade Republic en 2025

Après avoir passé en revue les frais, intéressons-nous aux principales nouveautés lancées par Trade Republic en 2025 : le compte courant rémunéré et le PEA sans frais.

Trade Republic : Le compte courant rémunéré à 2,5 %

Début 2025, Trade Republic a annoncé le lancement de son offre de compte courant. Pour profiter de cette rémunération, les sommes placées sur les comptes courants doivent être rattachées à vos Plans d’Épargne en Actions (PEA) ou encore à vos comptes titres ordinaires (CTO).

Initialement officialisée pour être rémunérée à hauteur de 3 %, l’offre de compte courant a finalement été réajustée à 2,5 % du montant investi, dans la limite d’un plafond fixé à hauteur de 50 000 €.

Avec ce compte, Trade Republic permet à ses utilisateurs de conserver un matelas de liquidité tout en bénéficiant d’intérêts compétitifs. D’après le test de Trade Republic par MoneyRadar, la plateforme se démarque par son interface intuitive et accessible aux débutants, son système d’investissement programmé entièrement gratuit qui facilite l’épargne régulière, et surtout par sa politique tarifaire transparente avec des frais fixes de seulement 1€ par ordre standard, quelle que soit la taille de la transaction

L’investissement programmé (DCA) permet d’étaler ses achats dans le temps et de réduire le risque lié à la volatilité des marchés, tandis que le fractionnement d’actions rend accessibles des titres onéreux aux petits portefeuilles. La rémunération des liquidités vient compléter ces atouts, transformant le CTO en solution complète pour les investisseurs de tous niveaux.

Avantages du compte courant Trade Republic :

2,5 % d’intérêts bruts versés mensuellement, jusqu’à 50 000 €

versés mensuellement, jusqu’à 50 000 € 0 frais d’ouverture et pas de frais de gestion

Possibilité d’utiliser une carte de paiement Trade Republic avec cashback « Saveback » de 1 %

avec cashback « Saveback » de 1 % Dépôts et retraits instantanés et gratuits

Aucune obligation d’investissement

Comparaison avec les autres offres bancaires

Comparativement, les banques traditionnelles ne rémunèrent généralement pas les comptes courants, et les livrets réglementés, comme le Livret A, affichent un taux inférieur à celui proposé par Trade Republic.

En ce qui concerne les néobanques et les banques en ligne, elles proposent un taux de rémunération moins élevé que celui affiché par trade republic.

Par exemple, Boursobank avec son livret bourso + offre une rémunération de 2 %. Seul Revolut propose des rémunérations d’un montant supérieur, allant de 1 % à 3,25 % via son abonnement au plan ULTRA, soumis à des conditions spécifiques. Néanmoins, la majorité des offres concurrentes imposent des conditions d’éligibilité ou des frais de gestion.

Trade Republic : lancement du PEA sans frais

Début Janvier 2025, Trade Republic a également annoncé le lancement de son Plan d’Épargne en Actions (PEA) sans frais. Cette offre se distingue de ses concurrents par son ouverture simplifiée. Dès l’activation, 1 € est crédité sur votre PEA afin d’activer la période de détention de 5 ans à l’issue desquels vous pourrez bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu. Après 5 ans de détention, ne sont dus que les prélèvements sociaux, ce qui permet de réduire considérablement vos impôts.

Caractéristiques du PEA de Trade Republic

Le PEA de Trade Republic se démarque par :

0 frais de gestion

1 € par frais d’ordre, peu importe le montant investi

Plan d’investissement programmé (méthode DCA) gratuit

Accès à un large choix d’actions (2000) et d’ETFs (150)

Possibilité d’ouvrir un PEA jeune.

Approbation et régulation auprès de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Dans une démarche de simplification des obligations fiscales des investisseurs, Trade Republic s’occupe de pré-remplir la déclaration fiscale de ses clients, en plus de calculer et d’appliquer automatiquement la flat taxe sur les gains réalisés.

Comparaison des frais avec d’autres PEA

Critères PEA Trade Republic PEA Saxo Banque PEA Bourse Direct Pays d’origine Allemagne Danemark France Dépôt minimum 10 € 0 € 0 € Frais administratifs 0 € 0 € 0 € Frais d’inactivité 0 € 0 € 0 € Frais de garde 0 € 0 € 0 € Frais de courtage 1 € par ordre fixe

0 € avec le plan d’investissement programmé À partir de 2 € par ordre (< 2 500 €), puis 0,08 % 0,99 € par ordre (< 500 €), puis 0,09 % Gestion pilotée Non disponible Non disponible Non disponible PEA-PME Non disponible Oui Non disponible

Le PEA Jeune : une opportunité pour les 18-25 ans

En parallèle du PEA classique, Trade Republic a lancé le PEA Jeune. A destination des jeunes investisseurs âgés de 18 à 25 ans, ce service permet de bénéficier des mêmes avantages que le PEA classique, décrit précédemment. La seule différence se trouve dans le plafond de dépôt, limité à 20 000 €.

Le but de ce dispositif est d’encourager les jeunes générations à se familiariser avec la bourse, le tout en bénéficiant des avantages liés au PEA en termes de fiscalité avantageuse et de frais réduits.