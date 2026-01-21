Trente ans d’erreurs économiques : la France face à sa propre faillite

Dans son ouvrage publié chez Valeurs Ajoutées Éditions, Sébastien Laye dresse le constat d’un échec économique structurel. Selon lui, la situation actuelle de la France n’est ni accidentelle ni conjoncturelle. Elle est le produit de trois décennies de choix politiques erronés, assumés par des élites incapables de corriger leur trajectoire.

Un modèle économique progressivement vidé de sa substance

L’auteur ouvre ce chapitre par une thèse claire. Le déclin économique français n’est pas récent. Il s’est installé lentement, à mesure que se sont accumulées des décisions contradictoires, des réformes incomplètes et des renoncements stratégiques. La France a progressivement affaibli ses moteurs de croissance tout en conservant un niveau élevé de dépenses publiques. Selon Sébastien Laye, l’État a multiplié les réglementations, complexifié l’environnement économique et instauré une fiscalité dissuasive pour les entrepreneurs et les investisseurs. Cette accumulation de contraintes a conduit à un découragement des forces productives. Les entreprises innovantes peinent à émerger, tandis que les champions industriels se raréfient. Loin d’un choc brutal, la banqueroute du modèle français s’est opérée par érosion. L’auteur insiste sur le caractère systémique de cet affaiblissement, qui touche à la fois l’industrie, la compétitivité, l’emploi et la capacité d’innovation.

Des élites incapables de remettre en cause leurs choix

Le cœur de la critique porte sur la responsabilité des élites politiques et administratives. Sébastien Laye décrit une classe dirigeante enfermée dans ses certitudes, incapable de reconnaître ses erreurs et de changer de cap. Les politiques publiques seraient guidées par l’idéologie, le court-termisme électoral et la peur du conflit social, plutôt que par une analyse économique rigoureuse. L’auteur souligne que les dirigeants français ont souvent privilégié des solutions artificielles. Dépense publique, dette, redistribution et subventions ont servi à masquer temporairement les dysfonctionnements structurels, sans jamais les corriger. Cette fuite en avant a renforcé la dépendance de l’économie à l’État, tout en réduisant l’autonomie et la responsabilité des acteurs économiques. Dans ce contexte, la comparaison internationale est défavorable. Là où d’autres pays ont engagé des réformes profondes, la France s’est contentée d’ajustements marginaux, refusant d’assumer des choix impopulaires mais nécessaires.

Une spirale de déclassement acceptée collectivement

Sébastien Laye ne limite pas sa critique aux seuls dirigeants. Il pointe également la responsabilité collective dans l’acceptation du déclin. Selon lui, une large partie de la population a intégré l’idée que la stagnation économique était inévitable, préférant la protection immédiate à une perspective de redressement à long terme. Ce consentement passif au déclassement s’exprime par un attachement paradoxal à un modèle qui ne fonctionne plus. Les Français dénoncent les conséquences économiques, mais résistent aux réformes susceptibles de restaurer la compétitivité. Cette contradiction alimente l’immobilisme politique. Le chapitre se conclut sur un constat sévère.La France ne souffre pas d’un manque de ressources ou de talents, mais d’un déficit de vision et de courage politique. Tant que les erreurs accumulées depuis trente ans ne seront pas reconnues comme telles, le pays restera prisonnier d’un modèle en banqueroute, incapable de se réinventer durablement.