Un avion Ryanair décolle de la Marne vers le Maroc complètement vide : ses 192 passagers sont restés au sol, « Il y a de quoi être en colère »

Un vol Ryanair qui devait transporter des passagers de l’aéroport de Vatry, dans la Marne, vers Marrakech a quitté la France sans qu’aucun voyageur ne soit à bord. Cet incident inhabituel met en lumière des défis rencontrés par les aéroports qui ont laissé 192 passagers frustrés et sans recours immédiat.

Comment le vol a fini par partir tout seul

Le vol prévu pour Marrakech était programmé pour le mardi 14 avril. Ce jour-là, alors que les passagers attendaient d’embarquer, l’aéroport de Vatry n’a pas pu fournir suffisamment de personnel de sûreté pour effectuer les formalités d’embarquement. Le directeur de l’aéroport, Fabrice Pauquet, a expliqué qu’à l’ouverture de l’enregistrement, aucune équipe de sûreté n’était disponible, ajoutant que « tous étaient en arrêt maladie ». Résultat : l’avion a décollé sans aucun passager à son bord, direction Maroc, totalement vide.

Ce que les passagers ont ressenti

Parmi les personnes concernées, Michèle Oudin, qui avait acheté des billets, a fait part de sa colère et de son désarroi sur franceinfo. Elle avait dépensé près de 1 500 € pour un voyage important : l’anniversaire de sa fille handicapée. Elle exprime une profonde déception : « Il y a de quoi être en colère… le manque de bol, c’est que tout est anéanti. Donc elle a beaucoup de rancœur. » D’autres voyageurs se sont aussi plaints sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où l’un d’eux a qualifié la situation de « scandaleuse ».

Ce que dit l’aéroport et ce que ça soulève

L’aéroport de Vatry, rebaptisé XCR Airport depuis 2022, a dit avoir été « pris de court » par l’absence soudaine du personnel de sûreté. L’incident pose des questions sur la gestion des ressources humaines et la planification des équipes dans des infrastructures aussi vitales. Ryanair, contactée à plusieurs reprises par les journalistes, n’a pas répondu aux sollicitations au sujet de cet incident.

Sur le plan financier, malgré les pertes subies par les passagers, aucune indemnisation n’a encore été perçue. L’aéroport a renvoyé les demandes de remboursement vers Ryanair, laissant les voyageurs sans solution immédiate.

Un autre couac à Marseille

Ce n’est pas la seule perturbation pour Ryanair en avril. Le samedi 18 avril, un vol Ryanair au départ de l’aéroport de Marseille‑Provence pour Marrakech a décollé avec plus de trois heures de retard, laissant 83 passagers, soit « la moitié de l’avion », sur le tarmac. La raison précise de ce retard n’a pas été communiquée, mais l’affaire vient s’ajouter aux difficultés opérationnelles récentes de la compagnie.