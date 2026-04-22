Elon Musk relance le débat sur les diplômes : « ne confondez pas l’école avec l’éducation », une phrase que les recruteurs n’osent pas commenter

Dans l’univers sans cesse en mouvement de l’éducation et de l’apprentissage, les réflexions de figures du monde tech comme Elon Musk apportent souvent un point de vue intéressant. Une de ses phrases qui revient souvent est la suivante : « Ne confondez pas la scolarité avec l’éducation. Je ne suis pas allé à Harvard mais les personnes qui travaillent pour moi y sont allées », cite le Times of India. En quelques mots, elle soulève des questions sur la nature de l’éducation et sa portée sur la réussite personnelle et professionnelle.

Réfléchir à la scolarité et à l’éducation

Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, met le doigt sur la différence entre scolarité et éducation. La scolarité renvoie souvent à la fréquentation d’établissements prestigieux comme Harvard ou Stanford : cadre structuré, obtention de diplômes, bases en mathématiques, sciences et langues. Mais Musk rappelle que ces diplômes ne garantissent pas forcément la compétence ou la créativité demandées dans la vie professionnelle.

L’éducation, pour lui, va au‑delà : elle inclut l’apprentissage par la pratique, l’observation et une curiosité permanente. Musk voit l’éducation surtout comme la capacité à résoudre des problèmes complexes et à appliquer les connaissances de façon pragmatique et inventive, une approche qui rappelle la paresse efficace. Il prend l’exemple de son propre parcours, il n’a pas fait Harvard, alors que plusieurs de ses employés y ont étudié, pour montrer que la réussite dépend moins du parcours scolaire que des compétences développées.

Apprendre par soi‑même

Musk privilégie l’apprentissage autonome. Diplômé en physique et en économie de l’University of Pennsylvania, il a brièvement entamé un doctorat à Stanford University avant de quitter l’université pour créer sa première entreprise. Son histoire illustre l’importance d’un apprentissage personnalisé et continu. Il est connu pour lire énormément et puiser dans des sources variées, tirant parti de l’ère numérique pour élargir ses connaissances.

Aujourd’hui, Internet joue un rôle important en donnant accès à des plateformes numériques, des cours en ligne, et des bibliothèques numériques, ouvrant la voie à un avenir sans travail. Cela réduit la frontière entre apprentissage formel et informel et permet à chacun de se former selon ses intérêts et ses besoins. Musk montre qu’il vaut mieux se concentrer sur ses passions et apprendre à son rythme, en dehors des salles de classe traditionnelles.