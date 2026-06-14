Un commandant de bord d’Air Canada a volé pendant 17 ans sans la licence requise : « la sécurité aérienne n’a pas été compromise »

Geoffrey Wall, ancien pilote d’Air Canada, a été arrêté récemment par la police canadienne pour avoir exercé pendant près de 17 ans comme commandant de bord sans détenir la licence requise. L’affaire a fait réagir le milieu de l’aviation et pose la question de la fiabilité des vérifications de licences.

Une carrière qui n’était pas ce qu’on croyait

Geoffrey Wall, 59 ans, aurait effectué environ 900 vols domestiques et internationaux sans posséder l’ATPL-A, la licence de commandant de bord. Pendant des années, sa situation a paru régulière. C’est un contrôle de routine mené en 2025 par les autorités qui a révélé des « anomalies dans la documentation relative à sa licence de pilote ».

Pendant cette période, Wall pilotait des appareils de ligne comme le Boeing 767, le Boeing 777 et le Boeing 787, pour un salaire proche de 1 840 000 €. Il a été arrêté le 1er juin et fait désormais face à sept accusations criminelles.

Des failles qui ressortent

Dans son communiqué publié le lundi suivant l’arrestation, Air Canada a voulu rassurer les passagers en affirmant que « la sécurité aérienne n’a pas été compromise par cet incident ». La compagnie rappelle aussi que tous ses pilotes suivent une formation récurrente obligatoire tous les six mois pour valider leurs compétences, avec une vérification annuelle effectuée par un pilote certifié par Transport Canada.

Le cas de Geoffrey Wall révèle pourtant une faiblesse dans ces contrôles réguliers. Chaque pilote d’Air Canada est censé passer des formations et des évaluations strictes, mais cette affaire montre qu’un individu peut malgré tout passer entre les mailles du filet.

Réactions et suites

L’affaire a vite circulé dans les médias internationaux, CNN ayant été parmi les premiers à en parler. Les conséquences pour la compagnie et pour l’image du secteur peuvent être lourdes, sur le plan de la sécurité comme sur celui de la réputation. On a aussi reparlé d’autres fraudes connues dans l’aviation, comme celle de Frank Abagnale dans les années 1960 ou celle de Tiron Alexander, qui montrent l’intérêt de renforcer les contrôles.

La police régionale de Peel, qui a procédé à l’arrestation, a décrit l’affaire comme un « scénario de film », signe de l’incrédulité que suscite une telle situation. Pour le transport aérien, cet incident rappelle que la détention des licences requises reste une condition de base de la sécurité.