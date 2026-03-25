Collision mortelle sur la piste de LaGuardia : un avion percute un véhicule de secours, l’aéroport de New York entièrement fermé

Un grave incident a eu lieu à l’aéroport LaGuardia de New York lorsqu’un appareil d’Air Canada a percuté un véhicule de pompiers sur la piste. L’accident s’est produit dimanche soir vers 23 h 40 (heure locale), soit lundi à 4 h 40 à Paris. L’aéroport a été fermé immédiatement et le pilote et le copilote à bord ont été tués.

Ce qui s’est passé

Les circonstances de l’accident sont particulièrement surprenantes. Le véhicule de pompiers intervenait pour un autre incident quand il est entré en collision avec un CRJ900 de la Jazz Aviation, opérant sous le nom Air Canada Express (l’appareil avait décollé de Montréal et venait tout juste d’atterrir à LaGuardia). Les 72 passagers et les 4 membres d’équipage à bord ont été secoués par cette collision.

Kathryn Garcia, directrice générale de l’Autorité portuaire de New York, a confirmé que le pilote, Antoine Forest, et le copilote, Mackenzie Gunther, ont perdu la vie. Au total, 41 personnes, passagers, membres d’équipage et pompiers, ont été transportées à l’hôpital. Trente-deux ont pu rentrer chez elles, tandis que 9 restent hospitalisées, dont 2 occupants du véhicule de pompiers qui se trouvent dans un état stable.

La circulation à l’aéroport et les perturbations

L’aéroport de LaGuardia a été fermé « jusqu’à nouvel ordre » après l’accident, au moins jusqu’à 14 heures (heure locale), soit 19 heures à Paris. La fermeture a profondément perturbé le trafic aérien : 408 vols ont été annulés et de nombreux retards ont été enregistrés. Des conditions météorologiques défavorables ont rendu la situation encore plus chaotique.

Les passagers ont dû patienter plus longtemps aux contrôles de sécurité, et les services d’urgence ont prévenu la population de retards, d’annulations et de ralentissements de la circulation. Les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés par mesure de sécurité.

Réactions et enquêtes

La NTSB a annoncé le déploiement d’une équipe d’enquête pour faire la lumière sur l’accident. Les enregistreurs de vol ont été récupérés pour analyser les faits. La FAA a expliqué que la fermeture de la piste était nécessaire en raison d’une « urgence ».

Les images diffusées par l’Agence France-Presse montrent un avion portant le nom Air Canada Express gravement endommagé, l’avant de l’appareil étant particulièrement atteint, ce qui témoigne de la violence du choc. FlightRadar24 a précisé que l’avion « est entré en collision avec le véhicule de secours lors de son atterrissage ».