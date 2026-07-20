Un moustique transmet le virus du Nil occidental dans les Pyrénées-Orientales

Le moustique à l’origine de cette infection n’est pas le moustique tigre. Le cas signalé en Occitanie révèle la présence locale du virus et réactive un dispositif de surveillance qui ne se limite pas aux patients humains.

Le moustique transmet désormais le virus bien au-delà du pourtour méditerranéen

Le moustique capable de transmettre le virus du Nil occidental n’est plus uniquement surveillé dans quelques zones du sud de la France. En 2025, 62 infections humaines contractées sur le territoire ont été recensées dans six régions de France hexagonale, selon le bilan publié par Santé publique France en mai 2026. L’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie ont été touchées pour la première fois, aux côtés de l’Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette extension géographique donne une portée particulière au cas annoncé le 16 juillet 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Il s’agit de la première infection humaine au virus West Nile autochtone depuis le début de l’année, indique Santé publique France. La personne a donc bien été contaminée localement et non lors d’un séjour à l’étranger.

Le signal ne permet pas de conclure à une épidémie. Il confirme toutefois que le virus circule de nouveau dans l’environnement à une période où l’activité des moustiques est élevée. Les autorités sanitaires n’ont communiqué ni l’identité du patient, ni son âge, ni son lieu précis de résidence. D’après le bulletin national, ses symptômes ont commencé le 30 juin 2026.

La situation des Pyrénées-Orientales s’inscrit dans une histoire déjà ancienne avec ce virus. Le département avait connu des infections équines en 2006, puis un cas humain en 2018, rappelle Santé publique France. Le retour d’une contamination humaine en 2026 montre que le virus peut réapparaître après plusieurs années sans cas identifié localement.

Une alerte recherchée aussi chez les oiseaux et les chevaux

Le suivi du virus du Nil occidental ne commence pas nécessairement dans un cabinet médical. Son cycle naturel se déroule principalement entre les oiseaux et les moustiques. Un insecte se contamine en piquant un oiseau porteur, avant de pouvoir transmettre le virus à un autre animal ou à un être humain.

Les chevaux sont eux aussi susceptibles d’être infectés. Comme les humains, ils sont considérés comme des hôtes accidentels : la quantité de virus présente dans leur sang ne suffit généralement pas à contaminer un nouveau moustique. L’Anses les qualifie ainsi de « culs-de-sac épidémiologiques ».

Cette circulation particulière impose une surveillance qui associe santé humaine, santé animale et observation de l’environnement. Les médecins signalent les cas suspects, les laboratoires recherchent le virus et les services vétérinaires suivent les atteintes chez les chevaux et les oiseaux. Des moustiques peuvent également être capturés puis analysés.

Un cheval malade, un oiseau infecté ou un piège à moustiques positif peut ainsi révéler la présence du virus avant qu’un patient soit diagnostiqué. À l’inverse, la découverte d’une infection humaine conduit les autorités à rechercher d’autres indices de circulation autour de la zone probable de contamination.

L’Occitanie avait déjà identifié huit cas humains autochtones en 2025, dont deux formes ayant atteint le système nerveux, selon le bilan régional de Santé publique France. Le cas des Pyrénées-Orientales intervient donc dans une région où le virus avait continué à circuler l’été précédent.

Le moustique tigre n’est pas le principal vecteur

Le virus du Nil occidental est souvent associé, à tort, au moustique tigre. Ce dernier est surtout connu pour sa capacité à transmettre la dengue, le chikungunya et le Zika. Dans le cas du virus West Nile, les principaux vecteurs appartiennent au genre Culex, précise l’Anses.

Ces moustiques sont largement présents en France et piquent surtout à partir du crépuscule et pendant la nuit. Cette activité les distingue du moustique tigre, davantage actif durant la journée, notamment le matin et en fin d’après-midi.

La différence n’est pas seulement scientifique. Elle modifie les habitudes de prévention. Se protéger uniquement lors des activités diurnes ne suffit pas face au virus du Nil occidental. Les vêtements couvrants, les répulsifs et les moustiquaires restent utiles en soirée, notamment dans les logements proches de zones humides ou fréquentées par les oiseaux.

La suppression des récipients contenant de l’eau stagnante permet également de réduire les lieux où les moustiques peuvent pondre. Coupelles, seaux, récupérateurs d’eau ouverts et gouttières mal entretenues constituent autant de sites favorables à leur développement.

Quatre infections sur cinq passent inaperçues

La présence du virus est difficile à mesurer uniquement à partir des patients recensés. Dans environ 80% des infections, aucun symptôme n’apparaît, indique l’Anses. Les personnes concernées ignorent alors qu’elles ont été contaminées et ne consultent pas.

Lorsque la maladie se manifeste, elle peut prendre la forme d’un état grippal : fièvre, fatigue, douleurs musculaires, maux de tête ou troubles digestifs. Ces signes peu spécifiques compliquent le diagnostic, puisqu’ils peuvent être confondus avec de nombreuses autres infections.

Environ 1% des personnes infectées développent une atteinte neurologique susceptible de provoquer une méningite, une encéphalite ou d’autres complications graves. Les personnes âgées ou fragilisées présentent un risque plus élevé d’évolution sévère.

Aucun vaccin contre le virus du Nil occidental n’est actuellement disponible pour l’être humain. Il n’existe pas non plus de traitement antiviral spécifique : la prise en charge consiste à soulager les symptômes et à surveiller les éventuelles complications.

Une forte fièvre associée à une raideur de la nuque, une confusion, une faiblesse musculaire ou des troubles de la conscience doit conduire à consulter rapidement. Le diagnostic ne peut cependant pas être établi à partir des seuls symptômes et nécessite des analyses médicales.