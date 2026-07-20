Pétrole : le Brent repasse au-dessus de 90 dollars, voici pourquoi

À 5h44 ce lundi 20 juillet 2026, le pétrole Brent a franchi la barre symbolique des 90,22 dollars par baril, une première depuis plusieurs mois. Le WTI américain suit la même trajectoire à 83,57 dollars. Derrière ces chiffres, une réalité géopolitique explosive : l’escalade militaire entre Washington et Téhéran menace directement l’approvisionnement énergétique mondial. Décryptage d’un mécanisme complexe qui transforme une crise régionale en hausse des prix à la pompe.

D’où vient cette hausse du Brent ?

La flambée actuelle du pétrole trouve sa source dans la dégradation brutale des relations américano-iraniennes. Depuis neuf nuits consécutives, l’armée américaine pilonne des cibles militaires iraniennes. La riposte de Téhéran ne s’est pas fait attendre : le 19 juillet, des missiles iraniens ont frappé la centrale électrique et de désalinisation d’Al-Subiya au Koweït, provoquant un incendie majeur. Trois militaires américains ont perdu la vie dans ces opérations récentes au Moyen-Orient, poussant le président Trump à intensifier les frappes. « Nous les avons frappés très durement cette nuit. Les frappes ont été menées en l’honneur des trois militaires américains tués au Moyen-Orient ces derniers jours », a-t-il déclaré selon News18.

Les tensions US-Iran expliquées simplement

Tout a basculé après l’effondrement de l’accord provisoire d’Islamabad, signé en juin 2026 entre les deux puissances. Le 17 juillet, une attaque iranienne contre du personnel américain en Jordanie a fait deux morts et un disparu. Washington a répliqué par des bombardements massifs. Téhéran a suspendu l’accord, mais Trump affirme ne pas s’en soucier. Le commandement central américain (CENTCOM) justifie cette campagne militaire par la nécessité de « continuer à dégrader les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer les navires commerciaux et les marins civils qui transitent par le détroit d’Ormuz », précise CNBC TV18. L’Iran riposte en visant les infrastructures énergétiques des alliés américains, créant une spirale d’escalade incontrôlable.

Le détroit d’Ormuz : pourquoi un passage maritime fait trembler les marchés

Le détroit d’Ormuz concentre à lui seul 30% des réserves pétrolières mondiales et voit transiter quotidiennement des millions de barils. Toute perturbation de ce goulet d’étranglement stratégique provoque immédiatement une panique sur les marchés. Les traders anticipent le pire : un blocage, même partiel, du détroit entraînerait une pénurie mondiale. Les importations chinoises de pétrole sont déjà au plus bas, fragilisant encore davantage l’équilibre de l’offre mondiale. Les attaques iraniennes sur les infrastructures kuwaitiennes démontrent la volonté de Téhéran de frapper là où ça fait mal : les installations critiques qui alimentent les économies du Golfe en électricité et en eau dessalée.

Comment les prix du pétrole se forment-ils réellement ?

Le prix du baril obéit à une mécanique implacable : l’offre, la demande et surtout l’anticipation des risques futurs. Lorsqu’un conflit menace une zone de production ou de transit majeure, les acheteurs se ruent sur les contrats à terme pour sécuriser leurs approvisionnements. Le Brent pour septembre a ainsi bondi de 2,77% en quelques heures selon CNBC. Les stocks mondiaux, déjà tendus, ne peuvent absorber une interruption prolongée des flux. David Roche, analyste chez Quantum Strategy, avertit : « À ce rythme d’épuisement, les stocks pétroliers deviennent serrés en septembre et même les États-Unis subissent des tensions. Restez acheteurs sur le Brent avec une cible de 95 à 105 dollars le baril. »

L’effet domino : du baril aux prix à la pompe

Chaque dollar supplémentaire sur le Brent se répercute mécaniquement sur le consommateur final. Les raffineries ajustent leurs coûts d’achat, les distributeurs répercutent ces hausses. En France, le plafonnement à 1,99 euro pèse déjà sur les petites stations, qui ne peuvent pas absorber indéfiniment une montée du brut. Le transport routier, l’aviation, le chauffage : tous ces secteurs voient leurs coûts grimper. L’inflation énergétique alimente l’inflation générale, réduisant le pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises. Un baril à 100 dollars pourrait déclencher une nouvelle vague de tensions sociales en Europe et aux États-Unis.

Le rôle des spéculateurs et des anticipations de marché

Les marchés financiers ne réagissent pas seulement aux faits, mais surtout aux scénarios. Les fonds d’investissement, les banques, les compagnies pétrolières achètent des contrats à terme pour se couvrir contre une hausse future. Chaque annonce de frappe militaire, chaque déclaration belliciste alimente la spéculation. Les algorithmes de trading amplifient ces mouvements en quelques millisecondes. Résultat : une attaque sur une centrale kuwaitienne provoque une hausse de 3% du Brent avant même que les dégâts réels ne soient évalués. Les investisseurs parient sur la poursuite de l’escalade, transformant la peur en prophétie auto-réalisatrice.