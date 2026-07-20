Logement : Paris double sa taxe sur les biens vacants pour débloquer 20 000 appartements

Paris compte aujourd’hui 139 075 logements vides. Dans une ville où trouver un toit relève du parcours du combattant, ce chiffre représente 10% du parc total, un gâchis immobilier que la municipalité ne peut plus tolérer. Le Conseil de Paris a voté le 17 juillet 2026 le doublement de la taxe sur les logements vacants, applicable dès le 1er janvier 2027. L’objectif : forcer les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif ou à la vente.

Le problème : 139 000 logements vides dans une capitale en crise

10% du parc parisien est vide, un gâchis immobilier

Les données de l’INSEE révèlent une situation paradoxale. Alors que des milliers de Parisiens cherchent désespérément un logement, 139 075 appartements et maisons restent inoccupés dans la capitale. Ce taux de vacance de 10% dépasse largement la moyenne nationale et constitue un frein majeur à la fluidité du marché locatif. Certaines estimations portent même ce chiffre à 150 000 logements, bien que ce dernier soit contesté par l’opposition de droite au Conseil de Paris.

Trois raisons principales de cette vacance : spéculation, Airbnb, blocages administratifs

Pourquoi autant de biens restent-ils vides ? La spéculation immobilière arrive en tête. Des propriétaires préfèrent conserver leurs biens inoccupés en attendant une hausse des prix plutôt que de les louer. Les locations touristiques clandestines via Airbnb constituent la deuxième cause majeure, transformant des logements résidentiels en hébergements de courte durée non déclarés. Enfin, les blocages administratifs, procédures judiciaires et successions complexes figent une partie du parc pour des raisons indépendantes de la volonté des propriétaires.

La solution municipale : augmenter la pression fiscale sur la vacance

Comment fonctionne la nouvelle taxe ? Deux paliers de taxation progressive

La taxe sur les logements vacants existait déjà depuis 1999, mais ses taux restaient modestes. La loi de finances 2026 a autorisé les communes à doubler ces taux, une opportunité que Paris a immédiatement saisie. Désormais, un logement vacant depuis au moins un an dans une zone où l’offre ne suffit pas à la demande devient imposable. La base de calcul repose sur la valeur locative cadastrale du bien, sans abattement possible.

Des taux qui augmentent avec le temps : inciter rapidement les propriétaires à agir

Les nouveaux taux passent de 17% à 30% pour la première année de vacance, puis de 34% à 60% pour la deuxième année et au-delà. Concrètement, un appartement vide de 30 m² dans le 17e arrondissement qui payait 790 euros avant la réforme devra acquitter 1 400 euros en 2027, puis 2 800 euros en 2028 si la situation perdure. Cette progression exponentielle vise à créer un choc fiscal suffisant pour pousser les propriétaires à agir rapidement. Jacques Baudrier, adjoint communiste au Logement, qualifie ce vote de « victoire historique après 10 ans de bataille ».

L’effet attendu : 20 000 logements de plus sur le marché locatif

Mécanisme : comment la taxe force les propriétaires à louer ou vendre

La municipalité table sur la remise sur le marché d’environ 20 000 logements. Le mécanisme repose sur un calcul économique simple : à partir d’un certain seuil de taxation, conserver un bien vide devient plus coûteux que de le louer. Pour un propriétaire qui paie 2 800 euros de taxe annuelle, la location longue durée devient mathématiquement plus rentable, même avec des loyers encadrés. Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, salue « une vraie victoire de la municipalité de Paris » tout en rappelant que « c’est une première étape ».

Impact sur les locataires : baisse de la tension, stabilisation des loyers ?

L’injection de 20 000 logements supplémentaires sur un marché parisien tendu devrait mécaniquement réduire la pression locative. Plus d’offre signifie théoriquement moins de concurrence entre candidats locataires et une stabilisation, voire une légère baisse des loyers dans certains quartiers. Toutefois, cet effet dépendra de la répartition géographique des logements libérés et de leur état. Si beaucoup nécessitent des travaux importants avant d’être habitables, l’impact sera différé.

Mise en œuvre : à partir de 2027, une transition progressive

Calendrier d’application et première année d’application

La nouvelle taxe entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les propriétaires dont le bien sera vacant à cette date recevront leur premier avis d’imposition aux nouveaux taux courant 2027, pour un paiement effectif en fin d’année. Ceux dont le logement sera vide depuis deux ans ou plus paieront directement le taux de 60%. Cette montée en puissance progressive laisse quelques mois aux propriétaires pour anticiper et agir. Le Conseil de Paris espère ainsi libérer 20 000 biens immobiliers d’ici 2028.