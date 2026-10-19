Zelensky affirme que l’Ukraine a désormais toutes les licences de production d’armes promises par la France

« Toutes les licences de production d’armements promises par la France à l’Ukraine ont déjà été obtenues », a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, jeudi 15 octobre 2026, sur les réseaux sociaux. L’annonce fait suite à une rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Ces licences doivent permettre à l’Ukraine de fabriquer elle-même des armes jusqu’ici fournies par ses partenaires internationaux.

L’engagement remonte à une déclaration conjointe franco-ukrainienne publiée par l’Élysée le 14 juillet 2026, explique Le Parisien. Le texte prévoyait la production sous licence, en Ukraine, de bombes guidées AASM, aussi appelées Hammer, et de missiles de croisière SCALP, avec un démarrage « dès que possible et avant la fin de l’année 2026 ».

La France et l’Italie s’étaient par ailleurs engagées à autoriser la fabrication en Ukraine de missiles Aster 30, les intercepteurs qui équipent les systèmes de défense antiaérienne SAMP/T. Ni le calendrier précis de mise en œuvre ni le détail des armes effectivement couvertes par les licences obtenues le 15 octobre n’ont été communiqués.

Zelensky a simplement insisté sur la nécessité d’avancer vite, soulignant qu’il était important que les équipes passent rapidement à leur mise en œuvre.

Aide à l’aviation et accélération du bouclier Freyja

L’annonce est intervenue à l’issue d’une rencontre entre les deux chefs d’État à Bruxelles. Zelensky a fait état de nouveaux programmes d’aide destinés à renforcer l’aviation de combat ukrainienne, qui doivent être lancés dans le courant du mois d’octobre 2026.

Les discussions ont également porté sur les moyens de contrer l’escalade militaire russe, avec un accent mis sur l’accélération des travaux concernant Freyja, un système européen de défense antimissile balistique que Zelensky souhaite voir opérationnel avant la fin de l’année.

Le président ukrainien a remercié Macron à deux reprises dans sa publication, une première fois pour les licences obtenues, une seconde pour l’engagement de la France à chercher des réponses à ce qu’il appelle l’escalade russe : « Merci, la France ! »

Pendant que les deux dirigeants échangeaient à Bruxelles, la Russie a mené une frappe de drone contre des infrastructures énergétiques à Loutsk, provoquant des coupures de courant dans la ville. Zelensky a dénoncé « une nouvelle frappe de drone ignoble contre l’infrastructure énergétique ukrainienne à Loutsk », avant d’accuser Moscou d’avoir « ouvertement méprisé la proposition du président américain en faveur d’un cessez-le-feu énergétique ».

Cette proposition avait été portée par le président des États-Unis, Donald Trump. Selon Zelensky, la Russie profiterait en outre des perturbations affectant le système satellitaire Starlink pour multiplier les destructions touchant la vie quotidienne des Ukrainiens.

Survenue au moment même où les deux présidents discutaient de coopération militaire, cette frappe a mis en lumière l’urgence des projets de coopération en matière de défense, alors que la déclaration conjointe franco-ukrainienne prévoyait un démarrage de cette production d’armes avant la fin de l’année 2026.