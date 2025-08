150 000€ d’amende pour un geste banal à la plage : attention à ce piège !

Chaque été, les plages de France se transforment en véritables refuges pour des millions de vacanciers qui cherchent à se détendre et à profiter de panoramas de rêve. Des adresses légendaires comme Étretat, Pampelonne, Deauville, Biarritz et Saint-Malo attirent des visiteurs venus des quatre coins du monde, conquis par la beauté naturelle de ces lieux. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, il faut suivre quelques règles visant à conserver la fragilité des littoraux. Depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation française, il vaut mieux être bien informé pour éviter de se retrouver avec de grosses amendes.

Des règles strictes pour protéger nos plages

En France, comme le précise l’article L321-9 du Code de l’environnement, l’accès aux plages est libre et gratuit. Néanmoins, cette liberté vient avec un ensemble d’interdictions destinées à maintenir la beauté et la biodiversité de nos bords de mer. À partir du 1er juillet 2025, fumer sur les plages françaises est formellement défendu afin de réduire la pollution liée aux mégots de cigarettes.

De plus, le ramassage de sable, de galets ou de coquillages est interdit et peut vous coûter jusqu’à 1 500 euros. Cette interdiction s’applique aussi à la cueillette de certaines plantes spécifiques aux abords de la mer, classées comme protégées et jouant un rôle capital dans l’écosystème côtier. Couper ces espèces peut vous valoir une amende pouvant atteindre 150 000 euros pour « atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées » – et dans certains cas, vous risquez même jusqu’à trois ans de prison.

Sanctions lourdes en cas d’infraction

Les sanctions, qu’elles soient financières ou pénales, sont vraiment sévères si vous ne respectez pas ces règles. Ramasser du sable ou des galets pourrait vous coûter 1 500 euros, alors que s’en prendre aux plantes protégées peut déboucher sur une amende salée de 150 000 euros et même entraîner jusqu’à trois ans derrière les barreaux.

Ces mesures visent à faire comprendre à chacun l’importance de prendre soin de nos écosystèmes côtiers. Comme le rappelle le Code de l’environnement, « les littoraux marins disposent d’une flore spécifique qui ne pousse qu’en bord de mer et qui est classée comme protégée ».

Ce que vous pouvez ramasser sans souci

Heureusement, tout n’est pas interdit sur nos plages ! Vous pouvez ramasser le bois poli par l’eau ainsi que le verre dépoli sans aucun problème. Ce geste est même encouragé, car « le prélèvement est autorisé, car il contribue à la propreté de la plage ».

Pour ce qui est des mollusques vivants, leur collecte dépend des règles locales. Les amateurs de fruits de mer sauvages se doivent donc de se renseigner auprès des mairies locales avant de passer à table.