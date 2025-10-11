1,9 milliard d’euros pour la Sécurité Sociale : l’aliment que les Français consomment beaucoup trop

La Fondation pour la nature et l’Homme (FNH) vient de publier un rapport qui soulève des questions importantes sur les retombées économiques et sanitaires de la filière porcine en France. Baptisé « Filière porcine : un modèle qui nous coûte cher », ce document paru le lundi 6 octobre révèle les coûts cachés liés à la production et à la consommation de charcuterie. Ces informations interpellent particulièrement les contribuables français, qui se voient imposer une facture salée à cause de ce secteur.

Un fardeau financier de taille

D’après le rapport de la FNH, le contribuable débourse au total 2,8 milliards d’euros par an. Cette somme couvre plusieurs éléments comme les aides publiques, les effets sur l’environnement et surtout les frais relatifs aux soucis de santé. Un extrait du document rappelle que ces dépenses annuelles s’élèvent à 2,8 milliards d’euros, ce qui montre bien l’ampleur de la situation.

Plus précisément, la Sécurité sociale se retrouve avec une facture annuelle d’environ 1,9 milliard d’euros. Parmi ces frais, le traitement du diabète représente 1,3 milliard d’euros, soit 71 % du total des dépenses de santé liées à la charcuterie. La FNH explique que ces montants s’expliquent par le coût élevé des soins pour maladies chroniques et des médicaments à vie nécessaires pour gérer la maladie.

Excès de consommation et dangers pour la santé

Selon Nice Matin, le rapport met aussi en lumière le fait que beaucoup de Français abusent de la charcuterie. En effet, 63 % des Français en consomment davantage que ce que recommande le programme national Nutrition santé, qui conseille de ne pas dépasser 150 g par semaine. Ce comportement est préoccupant puisqu’il favorise l’apparition de nombreuses affections, contrairement à une consommation de fruits et légumes qui est en baisse.

On retrouve ainsi dans le rapport le diabète, mais aussi des cancers colorectaux, des cardiopathies ischémiques et des insuffisances rénales chroniques. On pointe également la présence de nitrites dans la charcuterie, qui vient aggraver ces maladies. La FNH insiste sur ce point en déclarant que, surconsommée par 63 % des Français, la charcuterie représente un facteur de risque important pour de nombreuses pathologies.

Retombées économiques et emploi

Malgré ces côtés négatifs, il faut reconnaître que la filière porcine demeure une source non négligeable de revenus pour les agriculteurs et de postes en emploi. Les exploitants concernés bénéficient de revenus parmi les plus élevés du secteur agricole. De plus, cette filière soutient un nombre important d’emplois en Bretagne.

Cependant, derrière ces aspects économiques se profile une réalité souvent ignorée. Le rapport mentionne en effet : « Derrière des rayons charcuterie dynamiques […] se cache une autre réalité jamais chiffrée ». Cette citation met en avant l’importance de regarder l’ensemble des coûts, même ceux qui sont habituellement passés sous silence.