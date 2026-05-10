Revolut augmente ses tarifs Premium, Metal et Ultra : voici ce que les clients vont réellement payer en plus chaque mois

La néobanque britannique Revolut, acteur majeur de la fintech, a annoncé dans un e-mail daté du 7 mai 2026 une révision de ses tarifs qui concerne ses abonnements payants en France. L’objectif présenté est de préparer les clients à des hausses sur certains plans, tout en ajoutant des services tiers, sans pour autant améliorer les services bancaires de base, une décision qui provoque des réactions variées chez les abonnés.

Ce qui change sur les prix

À partir du 9 juillet 2026, plusieurs offres verront leur prix augmenter, alerte Frandroid. Les offres Standard (gratuite) et Plus (3,99 €/mois) restent inchangées. Les augmentations pour les autres formules sont les suivantes :

Premium +1 € (de 9,99 € à 10,99 €/mois)

Metal +2 € (de 16,99 € à 18,99 €/mois)

Ultra +5 € (de 55 € à 60 €/mois)

Cette augmentation des tarifs arrive un an après la précédente révision, de juin 2025, et concerne trois des quatre abonnements payants proposés par Revolut.

Ce qui est ajouté aux abonnements

En parallèle, Revolut a enrichi ses offres avec des services tiers, bien que la licence bancaire complète n’ait pas conduit à une amélioration des services bancaires de base. Sur la partie données eSIM internationales, les allocations mensuelles changent : Premium reçoit 1 Go, Metal reçoit 3 Go et Ultra passe de 3 à 5 Go par mois.

Les formules Premium, Metal et Ultra incluront aussi des abonnements à Super Duolingo, Flo Premium, 12 mois de Lovable Lite avec 100 crédits, ainsi que Laundryheap+ avec 10 crédits mensuels. Des avantages exclusifs pour Metal et Ultra complètent l’ensemble : un abonnement à L’Équipe et un pass coupe-file illimité dans plus de 90 aéroports.

Selon Revolut, ces ajouts visent à compenser la hausse tarifaire, même si « aucun avantage bancaire n’est revu à la hausse ».

Réactions et ce que ça signifie pour les abonnés

Pour certains, cette stratégie ressemble à une tentative d’atténuer la pilule après plusieurs augmentations successives, un point que des regards critiques soulignent en rappelant que « la hausse ne s’accompagne d’aucun avantage bancaire ». La banque concurrente BoursoBank est citée comme le principal rival de Revolut en France, ce qui pousse les clients à se demander s’ils conservent leur abonnement selon l’usage qu’ils feront des nouveaux services.

Les abonnés ayant payé leur abonnement un an à l’avance ne seront pas touchés par la hausse tant que leur cycle actuel n’est pas terminé. Pour les nouveaux clients, les tarifs actualisés sont appliqués dès maintenant, même si certaines remises sont proposées sur les premiers mois d’adhésion.