Mauvaise nouvelle pour les voyageurs ayant réservé chez Volotea : la compagnie ajoute un supplément carburant après l’achat du billet

La compagnie aérienne low cost espagnole Volotea a annoncé qu’elle allait ajouter un supplément au prix de ses billets, en raison de la flambée des prix des carburants. Présentée comme temporaire, la mesure vise à compenser les coûts liés à la hausse du kérosène « depuis le début de la guerre au Moyen-Orient ». Mais cette annonce a provoqué une vive réaction chez les consommateurs et les autorités européennes, notamment parce qu’elle touche aussi des voyageurs ayant déjà acheté leurs billets.

Ce que ça change pour les voyageurs et pourquoi Volotea le fait

Selon Volotea, la nouvelle politique tarifaire ne concernera que les réservations effectuées à partir du 16 mars 2026. Malgré tout, beaucoup de voyageurs sont inquiets des conséquences sur leurs dépenses lors de futurs déplacements, notamment en raison des annulations de vols.

Gilles Gosselin, directeur France de Volotea, a indiqué que cette taxe pourrait monter jusqu’à 14 € par passager et par vol. Il justifie cette hausse par l’évolution des prix du carburant, qualifiée d’« ouragan » en raison de la crise énergétique mondiale. La compagnie dit qu’elle ajustera les tarifs en fonction des variations du prix du carburant et prévoit même des remboursements si ce prix baisse, dans la même limite.

Pour limiter les désagréments, Volotea garantit la possibilité de modifier ou d’annuler les réservations gratuitement jusqu’à 4 heures avant le départ. La compagnie fait aussi valoir que 97 % des clients ont confirmé leur voyage depuis l’instauration de la mesure, ce qu’elle présente comme un signe d’acceptation par la clientèle, rapporte La Nouvelle République.

Ce que disent les autorités et les suites possibles

Du côté des institutions européennes, la réaction a été ferme, notamment via Anna-Kaisa Itkonen, porte-parole de la Commission européenne. Bruxelles rappelle que toute modification rétroactive du prix du billet est « exclue » et que ce type de surcoût « ne peut se justifier », ce qui concerne directement les droits des passagers. Le droit européen impose que le prix en vigueur au moment de la réservation soit garanti, ce qui place Volotea en possible contradiction avec les règles en vigueur.

En France, les ministres Philippe Tabarot et Serge Papin ont exprimé leur forte opposition. Le ministère des Transports considère qu’une révision tarifaire après achat est inadmissible, et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pourrait intervenir si des hausses significatives sont constatées. M. Tabarot a évoqué des discussions juridiques avec la compagnie, insistant sur le respect des règles de concurrence. Les ministres estiment par ailleurs que d’autres compagnies n’imiteraient pas cet exemple controversé.