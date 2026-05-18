Rentrée scolaire 2026 : cette facture que les parents voient déjà grimper

La rentrée scolaire 2026 se prépare dans un climat d’inquiétude pour les familles. D’après Geev, près de trois Français sur quatre s’attendent à payer plus cher leurs fournitures, tandis que les achats de seconde main et les dons s’installent comme des solutions concrètes pour limiter la facture.

Rentrée scolaire : les fournitures deviennent une dépense à planifier

Pour de nombreux ménages, la rentrée n’est plus seulement une échéance administrative ou scolaire. Elle impose une organisation financière, souvent engagée plusieurs semaines avant septembre, afin d’éviter une accumulation de dépenses au même moment. Selon l’étude Geev menée auprès de 2.350 utilisateurs en avril 2026, 71% des répondants ont constaté une hausse de leur budget fournitures au cours des deux dernières années, dont 38,5% une forte augmentation.

Cette pression tient d’abord à l’accumulation de produits indispensables. Cahiers, stylos, classeurs, agenda, matériel de géométrie, trousse, cartable, calculatrice ou équipements particuliers demandés par certains établissements : pris séparément, les achats peuvent sembler limités, mais leur addition pèse rapidement sur le budget familial. D’après Geev, près de deux familles sur trois dépensent plus de 100 euros par enfant, et plus d’une sur quatre dépasse 200 euros.

La contrainte est d’autant plus forte que ces achats interviennent à la fin de l’été, après une période souvent coûteuse pour les familles. Même lorsque les vacances ont été réduites, les dépenses liées aux loisirs, aux déplacements ou à la garde des enfants peuvent déjà avoir entamé le budget disponible. Dans ce contexte, 63,5% des répondants à l’étude Geev considèrent les frais de fournitures comme une charge importante.

Le ressenti des familles ne se limite toutefois pas à une impression générale. Il s’inscrit dans plusieurs années de tension sur les prix du quotidien. L’alimentation, l’énergie, le logement ou les transports ont réduit les marges de manœuvre de nombreux foyers. La rentrée scolaire concentre ces difficultés, car elle oblige à engager des dépenses dans un temps court.

Pour autant, les indicateurs ne sont pas tous orientés dans le même sens. Lors de la rentrée précédente, Familles de France avait évalué à 211,10 euros le coût moyen du panier de fournitures pour un élève entrant en sixième, contre 223,46 euros en 2024, soit une baisse de 5,53%. Ce recul moyen n’efface pas les écarts selon les familles, les niveaux scolaires ou les listes demandées par les établissements.

Prix des fournitures : des aides attendues, mais jugées parfois insuffisantes

L’allocation de rentrée scolaire reste un repère important pour les foyers modestes. Pour 2026, les montants communiqués par Service Public s’élèvent pour l’ARS à 426,87 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 450,41 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 466,02 euros pour un enfant de 15 à 18 ans, sous conditions de ressources.

Mais cette aide ne concerne pas toutes les familles et ne couvre pas toujours l’ensemble des frais associés à la rentrée. Les fournitures ne représentent qu’une partie du budget réel : vêtements, chaussures, assurance scolaire, transports, cantine ou activités peuvent également peser dans les comptes de septembre.

L’étude Geev montre que les attentes restent élevées. Plus d’un répondant sur deux estime que l’allocation devrait se situer entre 400 et 600 euros par enfant, dont plus de 21% autour de 500 euros. Cette perception traduit un écart ressenti entre le niveau des aides publiques et les dépenses que les parents associent concrètement à la rentrée scolaire.

Service Public rappelle que « l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée sous condition de ressources aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans ». Cette précision souligne le rôle ciblé du dispositif : il apporte un soutien aux ménages éligibles, sans constituer une réponse universelle à la hausse des coûts.

Dans ce contexte, les familles multiplient les arbitrages. Certaines achètent une partie des fournitures dès le début de l’été. D’autres attendent les promotions ou comparent davantage les enseignes. Beaucoup réutilisent ce qui peut l’être : classeurs encore en bon état, stylos non utilisés, trousses conservées, cartables transmis d’un enfant à l’autre. La préparation de la rentrée devient ainsi un exercice de tri autant qu’une liste d’achats.

La seconde main gagne du terrain dans les cartables

L’un des enseignements de l’étude Geev porte sur la progression des usages de seconde main. Selon la plateforme, 31% des utilisateurs récupèrent leurs fournitures scolaires de cette manière. Cette pratique concerne surtout les articles durables ou facilement réutilisables : cartables, trousses, classeurs, pochettes, règles, matériel de bureau ou cahiers encore vierges.

La motivation économique est centrale. Geev indique que 95% des utilisateurs ayant recours à la plateforme estiment pouvoir économiser jusqu’à 100 euros sur leur budget fournitures. Pour une famille avec plusieurs enfants, ce montant peut devenir significatif, surtout lorsque la rentrée s’ajoute à d’autres dépenses contraintes.

La seconde main répond aussi à une logique environnementale. D’après l’étude, 62% des utilisateurs donnent pour éviter le gaspillage, tandis que 41% évoquent une consommation plus responsable. La rentrée scolaire devient ainsi un terrain concret de l’économie circulaire : un objet stocké dans un placard peut retrouver un usage au lieu d’être jeté ou remplacé par un produit neuf.

Hakim Baka, cofondateur de Geev, résume cette évolution en expliquant que « les Français anticipent une nouvelle hausse des prix et s’y préparent déjà ». Il ajoute qu’ils « ne cherchent plus seulement à consommer moins cher, mais à éviter certaines dépenses quand c’est possible ». Cette approche illustre un changement plus large : les familles ne cherchent plus uniquement le prix le plus bas, mais interrogent aussi la nécessité même de certains achats.

La seconde main ne peut cependant pas tout remplacer. Certains produits sont trop usés, d’autres doivent répondre à des demandes précises des enseignants, notamment pour les cahiers, les formats, les calculatrices ou le matériel spécialisé. Mais elle permet de réduire la facture sur les équipements les plus durables, là où le neuf n’est pas toujours indispensable.

Un budget rentrée qui modifie les habitudes de consommation

La rentrée 2026 met en évidence une transformation progressive des comportements d’achat. Le passage en magasin reste fréquent, mais il n’est plus forcément le premier réflexe pour tous les produits. Les familles regardent ce qu’elles possèdent déjà, demandent autour d’elles, consultent les plateformes de dons ou se tournent vers l’occasion avant de compléter par des achats neufs.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de consommation sous contrainte. Face aux prix, les ménages cherchent à reprendre la main sur les dépenses qui peuvent encore être ajustées. Les fournitures scolaires appartiennent à cette catégorie particulière : elles sont nécessaires, mais une partie d’entre elles peut être réutilisée, récupérée ou achetée autrement.

Pour les distributeurs, ce changement représente un signal. Les familles restent attentives aux promotions et aux prix d’appel, mais elles ne raisonnent plus seulement en fonction du rayon le moins cher. Elles arbitrent aussi entre achat neuf, récupération gratuite et prolongation de la durée de vie des produits. Cette logique peut peser sur la façon dont les enseignes construisent leurs offres de rentrée.

Pour les pouvoirs publics, le sujet reste sensible. Même lorsque certains indicateurs montrent une baisse ponctuelle, le ressenti des ménages demeure marqué par plusieurs années d’inflation. La rentrée scolaire continue donc d’occuper une place particulière dans le débat sur le pouvoir d’achat, car elle touche à la fois les dépenses contraintes, l’éducation des enfants et l’organisation quotidienne des familles.