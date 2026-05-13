Bonne nouvelle : le SMIC augmente en juin 2026

Le SMIC va augmenter de 2,4% dès le 1er juin 2026, soit 44 euros bruts supplémentaires par mois selon l’annonce du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. Cette hausse automatique, liée au dépassement du seuil d’inflation de 2%, concernera trois millions de salariés français.

Le SMIC bénéficie d’une revalorisation automatique de 2,4% dès le 1er juin

L’annonce était attendue depuis plusieurs semaines par les trois millions de salariés français rémunérés au salaire minimum. Le SMIC progressera de 2,4% à compter du 1er juin 2026, comme l’a confirmé Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, lors d’une déclaration sur franceinfo le mercredi 13 mai. Cette revalorisation mécanique, directement indexée sur la progression de l’inflation, représente une bouffée d’air pour les travailleurs aux revenus les plus fragiles.

« Le SMIC va augmenter autour de 2,4% dès le 1er juin », a précisé le ministre, ajoutant que ses services techniques « affinent encore le deuxième chiffre après la virgule ». Cette revalorisation s’enclenche automatiquement, sans nécessiter d’arbitrage gouvernemental, conformément aux dispositions du Code du travail qui imposent un ajustement du salaire minimum dès lors que l’inflation franchit le seuil critique de 2%.

L’inflation d’avril déclenche le mécanisme automatique

C’est la publication, ce même mercredi, des chiffres définitifs de l’inflation pour le mois d’avril qui a mis le dispositif en branle. L’Insee a en effet confirmé une hausse des prix à la consommation de 2,2% sur un an, suffisante pour activer la clause de sauvegarde du pouvoir d’achat inscrite dans la loi. Le gouverneur de la Banque de France a même évoqué un taux atteignant 2,5% selon l’indice harmonisé européen, témoignant de l’ampleur des tensions inflationnistes qui traversent l’économie française. Selon BFMTV, cette progression dépasse les prévisions gouvernementales initiales, qui tablaient sur « au moins 2% » il y a encore quelques jours. Roland Lescure, ministre de l’Économie, avait d’ailleurs conditionné ses estimations à la confirmation des données statistiques, désormais actée.

La principale cause de ce regain inflationniste réside dans la flambée des prix de l’énergie, qui pèse durablement sur le budget des ménages et justifie ces ajustements salariaux récurrents. À cette pression énergétique s’ajoute la résistance des prix dans les services et l’alimentation, deux postes de dépenses particulièrement sensibles pour les foyers modestes. Le gouvernement n’a accordé aucun coup de pouce discrétionnaire au salaire minimum depuis juillet 2012, sous la présidence de François Hollande, choisissant depuis lors de s’en remettre aux seuls mécanismes d’indexation automatique.

44 euros bruts supplémentaires par mois pour les salariés

Concrètement, cette revalorisation de 2,4% se traduit par un gain immédiatement perceptible sur la fiche de paie. Jean-Pierre Farandou a détaillé l’impact financier avec précision : « Cela fait environ 44 euros brut de plus par mois » pour un salarié employé à temps plein. En termes nets, le gain mensuel s’établit à environ 34 euros, soit près de 415 euros sur l’année — une somme loin d’être négligeable pour des ménages dont le budget est compté.

Actuellement fixé à 12,02 euros bruts de l’heure, le SMIC représente 1 823,03 euros mensuels bruts pour un temps plein de 35 heures, soit 1 443,11 euros nets. Avec cette nouvelle revalorisation, le salaire minimum mensuel brut franchira le seuil de 1 866,78 euros, portant la rémunération nette à quelque 1 477 euros mensuels.

Un contexte d’inflation persistante

Cette hausse intervient seulement quelques mois après la dernière revalorisation du 1er janvier 2026, lors de laquelle le SMIC avait déjà progressé de 1,18% sans coup de pouce gouvernemental. Cette succession rapprochée d’ajustements dit beaucoup de la persistance des tensions inflationnistes qui caractérisent l’économie française depuis plusieurs trimestres, et de leur emprise sur les revenus les plus bas. Comme le relève 20 Minutes, le calendrier de cette revalorisation illustre la sensibilité du mécanisme d’indexation aux fluctuations conjoncturelles, qui peut conduire à plusieurs ajustements au sein d’une même année civile.

Des mesures complémentaires pour soutenir le pouvoir d’achat

Au-delà de cette revalorisation du SMIC, le ministre du Travail a annoncé « trois bonnes nouvelles pour les travailleurs modestes ». Outre l’augmentation du salaire minimum, une prime carburant d’environ 50 euros, destinée aux « gros rouleurs » aux revenus modestes, sera versée à partir du 27 mai. Par ailleurs, la prime d’activité bénéficiera d’une revalorisation de 50 euros mensuels supplémentaires pour quelque trois millions de foyers, à compter du 1er juillet.