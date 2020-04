Airbus met 3.000 salariés au chômage partiel

En ce qui concerne Airbus, la mise en place du chômage partiel pour ces 3.000 salariés intervient dans un contexte où l'avionneur européen a dû réduire ses capacités de production. Les compagnies aériennes, clouées au sol depuis plus d'un mois, sont totalement paralysées avec des trésoreries qui menacent de les faire basculer dans la faillite.



C'est pourquoi le constructeur a réduit sa production d'avions d'un tiers : il n'assemble plus que 40 avions A320 par mois, contre 60 avant la crise sanitaire. De même, la production de l'A330 a été réduite à deux par mois, et à six pour pour l'A350. En mars, Airbus a enregistré 21 commandes nettes et livré 36 unités. Au premier trimestre, l'avionneur a livré 122 avions et pris 290 commandes ; il a aussi dû annuler 66 commandes, dont 44 pour le mois de mars.