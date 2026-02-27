A la Poste, un bénéfice net en recul de 17,7 % et un modèle sous tension

La Poste : un bénéfice net de 1,16 milliard d’euros, en baisse marquée

Le 26 février 2026, la Poste a présenté ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2025. Le groupe enregistre un bénéfice net part du groupe de 1,16 milliard d’euros. Le recul atteint 17,7 % par rapport à 2024, une année qui avait bénéficié d’effets exceptionnels favorables.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 34,4 milliards d’euros, en léger repli de 0,5 %. En apparence, l’activité résiste. Toutefois, le résultat d’exploitation ressort à 2,517 milliards d’euros, en baisse de 14,7 %. Cette contraction reflète une pression accrue sur les marges, notamment dans les métiers historiques.

À périmètre et taux de change constants, la lecture change sensiblement. Le bénéfice net progresse alors d’environ 30 %, ce qui signifie que la comparaison annuelle est affectée par des éléments non récurrents enregistrés en 2024. La dynamique opérationnelle sous-jacente apparaît donc plus robuste que ne le suggère la variation brute.

Le pôle financier amortit le choc, le courrier poursuit sa chute

La Banque Postale et CNP Assurances jouent un rôle d’amortisseur. Selon la direction, la transformation engagée au sein de la banque porte ses fruits. « Je retiens de cette année 2025 la bonne réalisation du plan de transformation de La Banque Postale et la performance de CNP Assurances », a déclaré Marie-Ange Debon, citée par l’AFP le 26 février 2026.

En revanche, le courrier continue de s’éroder à un rythme soutenu. Les volumes de plis reculent de 8,1 % sur l’année. Ce segment ne représente plus que 15 % du chiffre d’affaires total du groupe. Il y a encore une décennie, il constituait le cœur de la rentabilité de la Poste. Aujourd’hui, il devient marginal dans la structure des revenus, tout en restant soumis aux contraintes du service universel.

Cette évolution structurelle impose un redimensionnement progressif des capacités et des coûts. Toutefois, les économies réalisées ne compensent pas immédiatement la baisse des volumes, d’où une pression persistante sur le résultat opérationnel.

Colis et Geopost : croissance des volumes mais rentabilité sous surveillance

La logistique constitue désormais l’un des principaux relais de croissance. Les volumes de colis progressent de 3,7 % en 2025. La filiale internationale Geopost affiche une hausse de 5 %, portée par la demande européenne et les flux transfrontaliers liés au commerce en ligne.

Cette croissance en volume ne se traduit pas automatiquement par une amélioration du bénéfice net. Le secteur est hautement concurrentiel. Les investissements dans les centres de tri automatisés, les flottes de véhicules et la décarbonation des livraisons pèsent sur les coûts. Par ailleurs, la volatilité des prix de l’énergie et la pression salariale limitent l’expansion des marges.

Ainsi, la Poste doit financer simultanément la modernisation de ses infrastructures logistiques et l’adaptation de son réseau territorial. Cet effort explique en partie la baisse de 14,7 % du résultat d’exploitation.

Un équilibre financier à consolider dans un environnement exigeant

Avec ses 34,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un 1,16 milliard d’euros de bénéfice net, la Poste demeure un acteur solide. Néanmoins, la contraction de la rentabilité met aussi en lumière la fragilité d’un modèle en transition.

Par ailleurs, le poids du courrier se réduit. Le colis progresse mais avec des marges qui restent comprimées. Le pôle financier soutient l’ensemble, mais il expose également le groupe aux cycles économiques et aux évolutions réglementaires du secteur bancaire.

Pour les investisseurs et les observateurs économiques, l’enjeu est désormais clair : stabiliser le bénéfice net autour d’un niveau compatible avec les besoins d’investissement, tout en poursuivant la transformation industrielle et numérique. La Poste n’est plus seulement un opérateur postal. Elle devient un groupe multi-activités dont l’équilibre dépend d’arbitrages financiers de plus en plus fins.