Streaming : après le rachat de Warner Bros., HBO Max et Paramount+ vers une fusion

Le 2 mars 2026, Paramount Skydance a confirmé son intention de regrouper HBO Max et Paramount+ au sein d’une seule plateforme de streaming, dans la foulée du rachat de Warner Bros. Discovery. L’information a été rapportée par plusieurs médias internationaux, dont The Washington Post, TechCrunch et The Guardian. L’opération est d’ampleur.

Un rachat stratégique pour créer un géant du streaming

Avec cette acquisition, Paramount Skydance met la main sur Warner Bros. Discovery et, par extension, sur HBO Max. L’objectif est clair : bâtir un acteur capable de rivaliser avec les leaders du streaming.

David Ellison, PDG de Paramount Skydance, a expliqué que la fusion permettrait de « se positionner face aux leaders du secteur », selon The Guardian. Plus concrètement, il a précisé, que les deux services totalisent « plus de 200 millions d’abonnés directs dans plus de 100 pays et territoires ». Dans le détail, Warner Bros. Discovery revendique 131,6 millions d’abonnés streaming, tandis que Paramount en compte 78,9 millions, selon leurs rapports de fin d’année relayés par 9News. À titre de comparaison, Netflix affichait 325 millions d’abonnés dans le monde à la fin de l’année précédente.

Le futur ensemble deviendrait ainsi l’un des trois poids lourds mondiaux du streaming. Reste une question essentielle pour les abonnés : comment cette fusion va-t-elle se traduire concrètement ?

Fusion des plateformes : une seule offre HBO Max–Paramount+ en préparation ?

Paramount prévoit de regrouper les catalogues sur un service unique. « Notre point de vue est que HBO doit rester HBO », a affirmé David Ellison, cité par TechCrunch. Autrement dit, la marque HBO conserverait son identité éditoriale, reconnue pour ses séries premium. En revanche, ni le nom définitif de la plateforme ni la structure tarifaire n’ont été annoncés.

Plusieurs scénarios sont envisageables : un abonnement unique intégrant l’ensemble des contenus, ou une formule modulaire avec des options premium. Dans tous les cas, l’argument commercial sera celui d’un catalogue enrichi.

Pour les abonnés actuels, cela pourrait signifier une migration automatique vers la nouvelle application, à l’image de ce qui s’est produit lors de précédentes fusions dans le secteur. Mais derrière la simplification apparente, la question du prix demeure centrale.

Abonnements : quels risques de hausse de prix ?

La fusion intervient dans un contexte de pression financière forte. Avec plus de 72 milliards d’euros de dette nette, le nouveau groupe devra rassurer les marchés. Certes, Paramount évoque 6 milliards de dollars d’économies potentielles grâce aux synergies technologiques, selon Reuters. Toutefois, ces économies pourraient ne pas suffire à absorber le coût du rachat. Par ailleurs, la tendance du secteur est clairement orientée à la hausse alors que les plateformes cherchent déjà à maximiser leurs revenus par abonné.

Dans ce contexte, la fusion pourrait servir de levier pour ajuster les prix à la hausse, en mettant en avant un catalogue élargi et une offre “plus complète”. L’argument est classique : plus de contenus, plus de valeur. Mais pour les foyers cumulant déjà plusieurs abonnements, toute augmentation, même modérée, pèse sur le budget mensuel. Pour l’instant, aucune date de bascule ni aucun nouveau tarif n’ont été annoncés. Les abonnés HBO Max et Paramount+ conservent leurs offres actuelles. Cependant, l’historique récent du streaming montre qu’une consolidation de cette ampleur s’accompagne rarement d’une stabilisation durable des prix.

Dans les prochains mois, les annonces tarifaires seront scrutées de près. Car si la fusion promet un géant du streaming, elle pourrait aussi marquer une nouvelle étape dans la hausse progressive du coût des abonnements numériques.