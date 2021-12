BNP Paribas vend sa filiale américaine Bank of the West pour plus de 16 milliards de dollars

Joli coup pour BNP Paribas, qui a décidé de céder une de ses activités aux États-Unis : il s'agit de Bank of the West, un établissement acheté en 1979. Il va être vendu à Banque de Montréal (BMO), pour le prix de 16.3 milliards de dollars, soit environ 14,4 milliards d'euros. La transaction sera finalisée dans le courant de l'année prochaine, sous réserve d'obtenir les autorisations des régulateurs.



Ce faisant, BNP Paribas se sépare de 100% des activités de banque commerciale aux États-Unis, qui étaient opérées par sa filiale Bank of the West. Malgré cette vente, le marché américain demeure « un pilier stratégique pour le développement de ses franchises d'entreprises et d'institutionnels » , assure la banque.