Elon Musk a laissé 72 heures à Apple pour accepter ses 5 milliards : Tim Cook a refusé, et la suite lui a coûté très cher

L’année 2022 a vu une proposition étonnante dans la tech. Elon Musk, PDG de SpaceX, a approché Apple juste avant la sortie de l’iPhone 14 pour proposer un partenariat dans les communications par satellite. Cette offre a mis en lumière les ambitions de Musk et les priorités stratégiques d’Apple face à une proposition à la fois très lucrative et risquée. L’article ci‑dessous détaille cette offre et ce qu’elle a entraîné pour le marché des télécommunications par satellite.

Quand Elon Musk a tenté de séduire Apple

Peu avant que Tim Cook, le PDG d’Apple, ne dévoile l’iPhone 14, Elon Musk a proposé que SpaceX fournisse à Apple des services de communication par satellite. L’offre prévoyait un paiement initial de 4,6 milliards d’euros puis un paiement récurrent de 0,92 milliard d’euros par an après une période d’exclusivité de 18 mois. Musk a donné à Cook 72 heures pour accepter, menaçant de lancer un service concurrent si l’offre était refusée, confirme Indian Defence Review. Il affirmait alors que « Apple ne pourrait pas refuser un tel accord ».

Finalement, Cook a décliné la proposition. Apple a choisi de travailler avec Globalstar, une société plus petite mais considérée comme stratégiquement plus adaptée pour leurs besoins. Globalstar a été retenue pour renforcer la communication de l’iPhone via son réseau satellite.

Le refus d’Apple n’était pas un simple non impulsif, mais une décision réfléchie. Le partenariat avec Globalstar a été critiqué en interne par des cadres comme Craig Federighi et Adrian Perica, qui ont qualifié Globalstar de « réseau obsolète et plus lent ». Malgré ces réserves, Apple a maintenu le choix de Globalstar, en partie parce que la société avait prévu un investissement de 1,56 milliard d’euros pour la construction de nouveaux satellites et d’autres développements, ce qui montrait un engagement réel envers les services satellitaires pour l’iPhone.

SpaceX a lancé son propre service

Après le refus, SpaceX n’a pas abandonné l’idée et a poursuivi le déploiement de son service, le Starlink Direct to Cell, en partenariat avec T-Mobile. L’objectif : fournir des communications par satellite directement aux smartphones compatibles, illustrant l’offre innovante de Starlink.

Ce lancement illustre la détermination de Musk à se tailler une place sur le marché des télécommunications par satellite et montre comment la concurrence dans le secteur spatial accélère le développement technologique.