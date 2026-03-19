Grand Frais arrive en centre-ville et bouscule la distribution

Longtemps cantonné aux zones commerciales, Grand Frais s’apprête à bousculer les habitudes de consommation en s’installant au cœur des villes. Une stratégie ambitieuse qui pourrait transformer le paysage des supermarchés urbains et redéfinir la manière de faire ses courses.

Une stratégie de Grand Frais tournée vers la ville et la consommation

Grand Frais, enseigne historiquement implantée en périphérie, veut désormais s’ancrer dans les centres urbains afin de capter une nouvelle clientèle et répondre à l’évolution des modes de consommation, selon RMC. Ce repositionnement s’inscrit dans une dynamique plus large. En effet, Grand Frais entend multiplier les ouvertures dans des zones plus denses, là où les consommateurs privilégient des courses rapides et accessibles. L’objectif est clair : adapter son modèle à la vie urbaine, marquée par la proximité et la fréquence d’achat, comme l’explique Sud Ouest.

Derrière cette évolution, l’enseigne cherche aussi à élargir son public. Jusqu’ici, elle attirait surtout des clients motorisés fréquentant les zones commerciales. Désormais, elle vise les citadins, notamment les actifs et les familles urbaines, dont les habitudes d’achat diffèrent sensiblement.

Grand Frais à Clichy : un magasin symbole du nouveau modèle

Le projet le plus emblématique de cette transformation se situe à Clichy, aux portes de Paris. Un magasin Grand Frais doit y voir le jour en remplacement d’un ancien supermarché Casino. Ce futur point de vente illustre parfaitement la nouvelle stratégie de l’enseigne. Avec une surface annoncée de 2 200 m², il reste fidèle au concept Grand Frais tout en s’intégrant dans un environnement urbain dense.

Ce magasin pourrait aussi marquer une première. Il s’agirait du premier Grand Frais implanté dans les Hauts-de-Seine, à proximité immédiate de Paris, renforçant l’attractivité de la marque dans la petite couronne. Les recrutements sont déjà lancés. Plusieurs postes en CDI sont ouverts pour ce futur magasin.

Expansion rapide : magasins, emploi et nouvelles implantations

Cette offensive urbaine s’inscrit dans un plan d’expansion plus global. Grand Frais prévoit en effet l’ouverture de 25 nouveaux magasins en 2026, selon Le Journal des Entreprises. Ce développement s’accompagne d’un important volet social. L’enseigne annonce entre 3 000 et 3 500 recrutements pour soutenir cette croissance.

En parallèle, Grand Frais mise aussi sur des opportunités immobilières pour accélérer son implantation. L’enseigne prévoit notamment de reprendre une trentaine de magasins Gifi, soit 32 sites identifiés, afin de transformer ces surfaces en nouveaux points de vente.

Enfin, d’autres villes sont déjà concernées par des ouvertures ou projets identifiés, comme Vallauris, Divonne-les-Bains, Évian-les-Bains, Gardanne, Arques ou encore Romainville.