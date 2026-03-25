Jusqu’à 241 € de l’heure : voici les métiers freelance les mieux payés en 2026, et certains ne demandent aucun diplôme

Être indépendant aux Pays‑Bas en 2026 peut rapporter gros pour certaines professions aux tarifs horaires élevés. D’après le récent Zzp Uurtarievenboekje publié par la banque Knab, les tarifs peuvent atteindre jusqu’à 241 euros de l’heure. Ce rapport, très attendu dans le secteur, livre des données intéressantes sur la façon dont ces professionnels structurent leurs revenus.

Liberté des zzp : des tarifs qui varient beaucoup

Les zzp (indépendants sans personnel) jouissent d’une belle flexibilité. Ils choisissent leurs missions, leur lieu de travail, leurs disponibilités, et surtout le tarif qu’ils appliquent. Mais l’étude précise que les tarifs dépendent fortement du type de travail effectué, ce qui crée un paysage professionnel très hétérogène.

Knab, populaire auprès des indépendants néerlandais, a conduit sa plus grande enquête à ce jour. En 2026, la banque a consulté plus de 20 000 entrepreneurs pour dresser un panorama détaillé des tarifs pratiqués par 80 professions indépendantes courantes et près de 400 spécialisations.

Les métiers qui paient le mieux

En 2026, la profession d’avocat généraliste se distingue avec un tarif horaire moyen de 241 euros. Les avocats spécialisés en droit de la famille viennent juste derrière avec 235 euros de l’heure. L’écart entre ces deux premières places n’est que de 6 euros.

Le classement fait ensuite la part belle aux conseillers fiscaux, signe de l’importance croissante de la fiscalité en affaires. Le conseiller en fiscalité internationale facture en moyenne 191 euros de l’heure, tandis que les spécialistes du conseil en structures fiscales et de l’impôt des sociétés se situent respectivement à 174 euros et 151 euros.

Les professionnels de la santé figurent aussi parmi les mieux rémunérés : des médecins du travail à 185 euros de l’heure, des psychologues cliniciens à 146 euros, et d’autres spécialistes médicaux à 145 euros. Ces chiffres, bien qu’inférieurs à ceux des professions juridiques, montrent la valeur accordée à ces expertises.

Le rapport met en évidence l’importance des compétences juridiques, financières et médicales qui justifient des tarifs élevés. Les juristes, fiscalistes et spécialistes médicaux atteignent sans effort des tarifs horaires très élevés, la raison étant les enjeux financiers importants et les risques auxquels s’exposent les entreprises lorsqu’elles consultent ces experts.