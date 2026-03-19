Défaut de batterie : Renault lance un rappel ciblé

Depuis le 10 mars 2026, Renault procède à un rappel ciblé de ses modèles récents. Ce rappel Renault concerne des R4 et R5 électriques, issues des premières séries de production. L’origine du problème réside dans un défaut de batterie détecté en amont, alors que le constructeur accélère sa transition vers l’électrique.

Renault confronté à un défaut de batterie sur ses R4 et R5

Renault a isolé un défaut de batterie sur des véhicules assemblés entre le 12 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, indique Auto Plus. Ce rappel Renault reste limité à 19 unités en France, dont 13 Renault 5 et 6 Renault 4. Ce volume restreint ne réduit pas l’importance du sujet, car la batterie constitue l’élément central du véhicule électrique. Renault agit rapidement afin de prévenir toute dégradation potentielle.

L’origine du défaut de batterie se situe dans une anomalie de fabrication affectant certaines cellules. Cette anomalie touche l’anode, composant clé de la batterie lithium-ion. Comme le précise Safety Gate, cité par Les Numériques, « la délamination de l’anode dans une cellule de batterie peut endommager le collecteur de courant et le séparateur, entraînant potentiellement un court-circuit interne ». Ce type de défaillance, même rare, justifie l’intervention immédiate de Renault.

Renault remplace les batteries malgré un nombre limité de véhicules

Face à ce défaut de batterie, Renault adopte une solution radicale. Le constructeur prévoit le remplacement intégral de la batterie de traction. Cette batterie, d’une capacité de 52 kWh, nécessite une intervention technique lourde, et l’opération dure environ 5 heures. Malgré la complexité, Renault prend en charge l’intégralité des coûts, évitant toute dépense pour les propriétaires concernés.

Cette décision s’explique par les risques associés au défaut de batterie, puisque des pertes d’autonomie peuvent apparaître, tout comme des problèmes de recharge. Dans des cas extrêmes, un emballement thermique pourrait survenir. Toutefois, Renault indique qu’« aucun cas n’a été relevé en clientèle », selon une communication officielle relayée par Automobile Magazine. Cette précision vise à rassurer sur l’absence d’incident réel à ce stade.

Renault face aux défis industriels de l’électrification

Ce rappel Renault met en lumière les contraintes liées à la production de batteries. Les composants proviennent souvent de fournisseurs spécialisés, ce qui complexifie la maîtrise totale de la chaîne industrielle. Dans ce cas précis, l’anomalie provient d’un défaut en production chez un fournisseur. Renault doit donc renforcer ses processus de contrôle tout en poursuivant sa stratégie électrique.

Au-delà de l’aspect technique, ce rappel Renault souligne un enjeu économique. Le remplacement d’une batterie représente plusieurs milliers d’euros. Même si Renault absorbe ces coûts, l’impact financier reste significatif. Dans un marché électrique en pleine expansion, chaque incident pèse sur la compétitivité. Le constructeur doit donc concilier innovation rapide et exigence de fiabilité.