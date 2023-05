Bonus écologique 2.0 : une nouvelle ère pour les voitures électriques en France

Annoncé par le président Emmanuel Macron lors de sa présentation du plan de réindustrialisation de la France, le 11 mai 2023, ce bonus écologique rénové vise à encourager une mobilité plus respectueuse de l'environnement. S'éloignant du protectionnisme, le gouvernement a insisté sur l'intention de ne pas utiliser l'argent du contribuable français pour favoriser l'industrialisation non-européenne. Ainsi, les voitures électriques importées, notamment celles des constructeurs chinois et américains, ne seront plus automatiquement éligibles au bonus.



Cette réforme survient dans un contexte où des constructeurs, comme Tesla, sont connus pour ajuster leurs prix afin de se rendre éligibles aux aides. Fini les critères basés uniquement sur le prix d'achat de la voiture. Le bonus écologique s'apprête à prendre un virage plus écologique, avec des critères d'octroi révisés d'ici la fin de l'année.