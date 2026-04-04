Cette entreprise recrute 2 800 personnes en CDI en 2026 avec un simple permis : les salaires démarrent à 2 300 € et les candidats affluent déjà

Alors que le secteur de l’emploi évolue sans cesse, STEF, spécialiste du transport et de la logistique alimentaire sous température contrôlée, prépare une vaste campagne de recrutement pour métiers en 2026. Le groupe compte embaucher 3 400 personnes en France, dont 2 800 en contrat à durée indéterminée (CDI), offrant des postes répartis sur tout le territoire. Ce plan inclut aussi 600 contrats en alternance, montrant l’engagement de STEF pour la formation et l’intégration professionnelle durable.

Un maillage bien implanté

STEF Transport France gère plus de 185 sites en France et poursuit son implantation en Europe avec plus de 300 sites répartis dans 8 pays. Ce réseau dense permet de garantir un service de proximité, notamment en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes. « Les postes ouverts sont répartis sur tout le territoire, proches des bassins de vie », précise Céline Vidili, directrice des ressources humaines de STEF Transport France, soulignant ainsi l’accessibilité des opportunités.

Des métiers variés et accessibles

Le large éventail de postes vise des profils très différents. Les métiers tels que agents de quai, préparateurs de commandes et conducteurs représentent 72 % des effectifs du groupe. S’ajoutent des postes de caristes, chefs d’équipe, techniciens de maintenance du froid, responsables qualité, ainsi que des fonctions en ressources humaines ou en informatique.

Pour la plupart de ces postes, aucun diplôme n’est requis, même si un permis de conduire ou un permis poids lourd est nécessaire pour certains métiers. « Le diplôme n’est pas déterminant pour tous les métiers. Ce qui compte surtout, c’est la motivation, le sens du collectif et l’aptitude physique », insiste Céline Vidili.

Se former et s’intégrer

Pour soutenir son recrutement, STEF a créé sa propre école de conduite, qui propose une formation rémunérée dans le cadre du processus d’embauche. Les conducteurs doivent notamment suivre la FIMO, qui dure « plusieurs semaines ». Cette école s’adresse aux jeunes, aux personnes en reconversion professionnelle et à toute personne motivée par une carrière dans le transport.

« Nous avons créé notre propre école de conduite pour recruter des profils externes et les accompagner vers le métier de conducteur », ajoute Céline Vidili.

Des conditions de travail attractives

STEF met en avant des conditions adaptées aux attentes actuelles. Les conducteurs effectuent des tournées régionales, travaillent entre 40 et 42 heures par semaine sur cinq jours, avec la possibilité de rentrer chez eux chaque soir. Les postes d’agents de quai et de préparateurs de commandes proposent des horaires de jour ou de nuit pour convenir à différents rythmes de vie.

Côté rémunération, les conducteurs débutants touchent entre 2 300 € et 2 450 € brut par mois, tandis que les agents de quai et préparateurs de commandes gagnent respectivement environ 2 000 € et 1 900 € brut, rapporte le magazine Marie France. Ces salaires sont complétés par des avantages comme un 13e mois, des primes d’ancienneté et des dispositifs d’intéressement.