Ces compagnies aériennes viennent de déposer le bilan : des milliers de passagers bloqués découvrent que leurs vols n’existent plus

Les compagnies aériennes sont ces jours-ci sous les projecteurs, mais pas pour de bonnes raisons. Avec des bases de clients plus restreintes, elles sont très vulnérables aux variations économiques. Cette fragilité financière a poussé plusieurs d’entre elles à la faillite ou à la cessation totale d’activité au cours de la dernière année. Dans un environnement mondial instable, les défis qu’elles doivent relever s’amplifient, touchant aussi bien les salariés du secteur que les voyageurs qui dépendent de ces liaisons.

Un secteur en crise : exemples concrets

Les faillites récentes illustrent la tourmente qui secoue l’industrie aérienne. Parmi les compagnies fortement touchées, Eastern Airways et Blue Channels au Royaume-Uni, Braathens Aviation / Braathens Airlines en Suède et Play Airlines en Islande ont toutes arrêté leurs activités, rapporte The Street. Ces effondrements s’expliquent en grande partie par la hausse des coûts d’exploitation que les recettes de billetterie n’ont pas pu couvrir. Faute de ressources suffisantes, ces entreprises ont dû mettre la clé sous la porte, privant des milliers d’employés de leur travail.

Aux États-Unis : où ça coince

De l’autre côté de l’Atlantique, Spirit Airlines tente de se relever de sa deuxième faillite. Implantée principalement aux États-Unis, la compagnie fait face à des problèmes similaires. Total Air Services, également en difficulté, a demandé une protection au titre du Chapter 11 au Texas en novembre dernier. Ces deux acteurs peinent à absorber la hausse des coûts, ce qui met en danger leur pérennité sur le long terme. Dans un marché aussi concurrentiel que l’aviation commerciale, combler les déficits est devenu un vrai casse-tête.

Air Calédonie : un drame sur l’île

En Nouvelle-Calédonie, Air Calédonie traverse aussi une période très difficile. La compagnie nationale a déposé une demande de protection pour faillite le 27 mars auprès des tribunaux régionaux français. L’un des nœuds du problème est le déplacement de la base de Nouméa vers un aéroport plus éloigné, une décision contestée qui a déclenché des manifestations pendant presque deux mois. Ces blocages d’aéroports ont fortement perturbé les opérations et laissé près de deux cents familles dans l’attente. Air Calédonie espère pouvoir reprendre ses vols si le juge donne son accord, mais prévient que ses réserves de trésorerie pourraient être épuisées début avril.