Selon l’UFC-Que Choisir, le chocolat de Pâques Lidl bat Jeff de Bruges : moins de cadmium, moins d’additifs, et trois fois moins cher

À l’approche de la traditionnelle chasse aux œufs, qui aura lieu ce dimanche 5 avril, l’association UFC-Que Choisir a mené une étude approfondie sur les chocolats de Pâques. Publiés le 1er avril 2026, les résultats tombent au moment où les consommateurs se préoccupent beaucoup des prix et, surtout, de la teneur en cadmium, une substance toxique. L’enquête compare les produits sur la base des valeurs nutritionnelles, des additifs et de la teneur en cadmium pour aider à mieux choisir.

Quels chocolats ont été testés ?

L’étude a analysé 15 références, couvrant des grandes marques comme Kinder (avec les Schokobons), Lindt (son Lapin Or), Milka, Nestlé (œufs Smarties), ainsi que des marques de distributeur : Carrefour, Lidl, Action, et Monoprix (le Monoprix Gourmet). Des chocolatiers plus haut de gamme, comme Jeff de Bruges et Leonidas, ont aussi été évalués. Chaque produit a été passé au crible pour sa contamination alimentaire, ses sucres, ses acides gras saturés, et la présence d’additifs et d’arômes.

Le classement montre que les chocolats au lait Lidl, notamment le Canard Favorina, tirent leur épingle du jeu : prix abordable de 19,90 €/kg, faible teneur en cadmium, label Fairtrade (commerce équitable), peu d’additifs et un seul arôme naturel. Selon l’enquête, c’est le meilleur choix.

Le cadmium : quels risques ?

Le chocolat noir représente un danger sanitaire important. L’Anses a tiré la sonnette d’alarme le 25 mars sur l’exposition au cadmium par l’alimentation, une alerte qui arrive alors que la situation économique et sanitaire est préoccupante. Des produits comme le Lapin Gaby en chocolat noir de Jeff de Bruges, vendu à 100 €/kg, affichent des taux de cadmium inquiétants. Un seul morceau de 43 g peut conduire un enfant de 25 kg à dépasser la limite quotidienne admissible fixée par l’Anses, ce qui rend sa consommation particulièrement risquée.

Il faut donc sensibiliser pour réduire l’apport quotidien en cadmium, surtout chez les enfants. L’UFC conseille de privilégier les produits moins riches en cacao (qui contiennent en général moins de cadmium) et de consommer le chocolat avec modération: préférer le chocolat au lait au chocolat noir.

Labels et durabilité : attention à l’étiquetage

L’enquête insiste aussi sur l’importance des labels de durabilité du cacao. Beaucoup de chocolats, y compris certaines marques prestigieuses, manquent d’informations claires sur l’origine du cacao ou d’un label de commerce équitable, ce qui peut induire en erreur les consommateurs soucieux de l’environnement.

Des marques comme Monoprix sont pointées du doigt pour un étiquetage trompeur. Monoprix aurait utilisé un ancien algorithme pour afficher un Nutri-Score D sur sa Poule en chocolat noir, alors que tous les autres produits testés obtiennent un Nutri-Score E avec les nouvelles règles.