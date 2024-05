Booking sous surveillance européenne

Depuis le début mars, le DMA, une initiative destinée à réguler les pratiques des géants de la technologie, s'applique à plusieurs grandes entreprises telles qu'Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, et le réseau social TikTok. Ce règlement vise à prévenir les abus de position dominante et à favoriser une concurrence plus équitable, permettant ainsi un marché plus équitable avec les startups en Europe. Booking.com rejoint maintenant cette liste de sociétés surveillées de près, avec un cadre imposé pour limiter les pratiques qui pourraient fausser la concurrence.



Thierry Breton, commissaire européen au Numérique, a souligné l'importance de cette intégration : « Booking est un acteur important dans l'écosystème touristique européen, nous allons nous assurer qu'il respectera complètement ses obligations ». Booking a donc six mois pour ajuster ses pratiques commerciales et se conformer pleinement aux exigences du DMA.