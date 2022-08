Changement de tête chez Altice France et SFR

Jeu de chaise musicale à la tête du groupe Altice. Le poste occupé jusqu’à présent par Grégory Rabuel est scindé en deux. Celui qui gérait à la fois Altice France et SFR va céder sa place à Arthur Dreyfuss, qui conserve par ailleurs son fauteuil au sein de la branche médias de l’entreprise. Quant à SFR, c’est Mathieu Cocq qui prend du galon alors qu’il dirigeait jusqu’à présent les activités outre-mer d’Altice (SFR Caraïbes et SRR).



Arthur Dreyfuss va se retrouver à la tête du deuxième acteur dans le secteur publicitaire français, derrière TF1 et M6 qui ont l’intention de fusionner. L’apport des chaînes TFX et 6ter, vendues par les TF1 et M6 pour satisfaire les exigences du régulateur, va donner une place de choix à Altice France dans le paysage audiovisuel français en recomposition.