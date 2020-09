Fitch relève ses prévisions de croissance du PIB pour 2020

Si l’agence de notation Fitch annonce des prévisions de croissance meilleures qu’attendu, la chute sera brutale. Le 8 septembre 2020, dans son communiqué, Fitch prévoit une baisse du PIB de 4,4% au niveau mondial, un peu mieux que les 4,6% de baisse annoncés dans ses prévisions de juin 2020. Selon les analystes, la reprise aura finalement été un peu plus rapide que ce qui avait été prévu, en particulier grâce à une bonne performance de la Chine.



Brian Coulton, chef économiste chez Fitch, prévient toutefois : « nous doutons que ça donne lieu à la très prisée reprise en V ». Cette dernière est en effet le scénario le plus optimiste avancé par les spécialistes et représente une chute brutale de la croissance mais qui serait suivie par une hausse tout aussi importante, et donc une crise de courte durée.