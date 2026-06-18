Apple contraint d’augmenter ses prix : « c’est inévitable »

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le patron sortant de la marque à la pomme a annoncé que les hausses de prix étaient désormais « inévitables ». Selon MacRumors, l’iPhone 18, prévu pour septembre 2026, pourrait coûter entre 200 et 270 dollars de plus que son prédécesseur. Une augmentation qui marque un tournant historique pour une entreprise qui a toujours refusé de répercuter ses coûts sur les clients.

Le coupable ? Une crise mondiale des puces mémoire, amplifiée par un acteur inattendu : l’intelligence artificielle. La demande explosive des géants technologiques pour équiper leurs data centers a quadruplé les prix des composants en moins d’un an, selon Yahoo Finance. Le prix de la RAM a plus que doublé depuis octobre 2025. Face à cette tempête, même Apple, l’un des plus gros acheteurs mondiaux de puces, ne peut plus tenir.

Les data centers d’IA : les nouveaux rois de la mémoire

Pour comprendre cette crise, il faut observer un phénomène rarement visible : la réallocation brutale d’une ressource industrielle. Les fabricants de puces mémoire, Samsung, SK Hynix et Micron en tête, ont opéré un choix stratégique. Plutôt que d’équiper des smartphones, ils privilégient désormais les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Comment Meta, Amazon et Nvidia stockpilent les puces à la place des iPhone

La raison tient en trois mots : rentabilité, volume, prévisibilité. Un data center de Meta ou d’Amazon consomme des milliers de puces identiques, commandées par contrats pluriannuels. Un iPhone nécessite des composants variés, miniaturisés, livrés en flux tendu. Pour un fabricant de semi-conducteurs, le calcul est vite fait. Les serveurs d’IA rapportent plus, plus vite, avec moins de contraintes logistiques.

Nvidia, leader des processeurs pour l’IA, a commandé pour plusieurs milliards de dollars de mémoire haute performance. Microsoft, Google, Amazon suivent le même mouvement. Résultat : l’offre destinée aux appareils grand public s’est effondrée. Tim Cook l’a résumé ainsi au Wall Street Journal : « Il y a moins d’offre au moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fabricants de mémoire nous transmettent d’énormes augmentations de prix. »

Qui fabrique la mémoire ? Et pourquoi ils privilégient les serveurs

Trois acteurs dominent le marché mondial : Samsung (Corée du Sud), SK Hynix (Corée du Sud) et Micron (États-Unis). Ces géants contrôlent plus de 95 % de la production de DRAM, la mémoire vive qui équipe smartphones, ordinateurs et serveurs. Or, leurs capacités de production ne sont pas infinies. Les usines de semi-conducteurs, appelées « fabs », nécessitent des investissements colossaux et plusieurs années de construction.

Face à la demande d’IA, ces fabricants ont fait un arbitrage. Les puces pour serveurs offrent des marges supérieures de 30 à 40 % par rapport aux composants grand public. Elles consomment aussi les mêmes lignes de production. Dans un contexte de saturation des capacités, les serveurs ont gagné la bataille. La BBC précise que la guerre en Iran, perturbant l’approvisionnement en hélium, gaz crucial pour la fabrication des semi-conducteurs, a aggravé la situation.

Apple absorbe, absorbe… puis abandonne

Pendant des années, Apple a joué le rôle d’amortisseur. Lorsque les coûts des composants augmentaient, la firme de Cupertino refusait de toucher à ses tarifs. Elle préférait rogner légèrement sur ses marges bénéficiaires, déjà confortables, pour préserver l’expérience client. Ce modèle a fonctionné lors des précédentes pénuries de puces, en 2018 et 2021. Mais 2026 marque une rupture.

15 ans de Cook : comment il a évité les hausses jusqu’au point de rupture

Tim Cook a bâti sa réputation sur la gestion minutieuse de la chaîne d’approvisionnement. Avant de devenir PDG en 2011, il était directeur des opérations, orchestrant la logistique mondiale d’Apple. Sa philosophie : anticiper, diversifier, négocier. Pendant 15 ans, il a navigué entre guerres commerciales, pandémies et pénuries sectorielles sans jamais lâcher du lest sur les prix.

Mais selon MacRumors, Cook a confié n’avoir « jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de 40 ans » de carrière. La métaphore qu’il emploie est révélatrice : « une inondation centenaire ». Un événement si rare qu’aucune stratégie préventive ne pouvait l’anticiper. L’analyse de TechInsights chiffre le surcoût : 150 dollars de composants supplémentaires pour l’iPhone 18 Pro par rapport à son prédécesseur.

Le moment où c’est devenu « intenable » : l’aveu du PDG

Dans son entretien au Wall Street Journal, Cook a employé un terme rare chez Apple : « intenable ». « Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour atténuer les énormes hausses qui nous sont transmises, et nous avons essayé de protéger nos clients des augmentations, mais la situation est devenue intenable. »

Cet aveu marque un changement de doctrine. Apple a déjà testé le terrain en augmentant le Mac mini d’environ 200 dollars début 2026, en supprimant le modèle d’entrée de gamme. Les ventes d’appareils ont pourtant progressé de 17 % au premier trimestre 2026, portées par la Chine. Mais cette performance n’a pas suffi à compenser l’hémorragie financière causée par les composants. Cook quittera ses fonctions en septembre 2026, laissant à son successeur John Ternus la gestion de cette crise tarifaire.

Et après ? Les questions que les consommateurs se posent

L’annonce d’Apple soulève une interrogation légitime : sommes-nous à l’aube d’une vague généralisée de hausses dans l’électronique grand public ? Les premiers signaux sont préoccupants. Samsung, Microsoft, Sony et Dell ont déjà relevé leurs tarifs ces derniers mois. Mais la situation diffère selon les acteurs.

Faut-il craindre une vague de hausses généralisées ?

La réponse dépend de deux facteurs : la durée de la pénurie et la capacité des constructeurs à diversifier leurs approvisionnements. Channel News Asia rapporte qu’Apple envisage d’utiliser ses réserves de trésorerie pour sécuriser davantage de capacités de production. « Nous sommes prêts à utiliser notre bilan pour faire partie de la solution. De toute évidence, davantage de capacités sont nécessaires », a déclaré Cook.

Toutefois, Apple a exclu de construire ses propres usines de mémoire. « Nous ne pouvons pas tout faire. Nous savons dans quoi nous sommes bons », a justifié le PDG. Cette position contraste avec celle de Samsung ou de Intel, qui intègrent verticalement leur production. Pour les consommateurs, cela signifie une exposition prolongée aux fluctuations du marché. Les analystes estiment que les hausses pourraient atteindre 15 à 20 % sur l’ensemble des gammes premium d’ici fin 2026, comme le souligne Mashable.

Y a-t-il une fin à cette pénurie de mémoire ?

La lumière au bout du tunnel dépend des investissements en cours. Samsung et SK Hynix ont annoncé la construction de nouvelles usines, mais leur mise en service n’interviendra pas avant 2028. Micron prévoit une montée en puissance progressive dès 2027, mais insuffisante pour résorber le déficit actuel.

En attendant, Tim Cook a fixé un objectif clair : « Nous avons vraiment besoin que les prix et l’offre de mémoire reviennent à des niveaux raisonnables pour les produits grand public. C’est l’essentiel. » Reste à savoir si les consommateurs accepteront de payer ce surcoût ou s’ils reporteront leurs achats, créant un effet de ralentissement économique. Pour l’instant, le titre Apple a baissé de 1,1 % le jour de l’annonce, malgré une progression de 9 % depuis le début de l’année.