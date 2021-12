Forte hausse de la consommation aux États-Unis pour les fêtes

Avec des dépenses en hausse de 8,5% entre le 1er novembre et le 24 décembre (hors automobile), les consommateurs américains ont voulu marquer les fêtes de fin d'année en beauté. D'après l'étude MasterCard SpendingPulse, c'est tout simplement la plus forte hausse en 17 ans. « Les magasins de vêtements et les grands magasins ont connu une forte croissance », détaille le communiqué, « les consommateurs ont eu envie de se faire "beaux" ».



Et cela a profité aussi bien aux boutiques en ligne, dont les ventes ont augmenté de 11%, qu'aux magasins traditionnels avec des ventes en progression de 8,1%. Le tout dans une période compliquée par la cinquième vague et le variant Omicron. « Les consommateurs ont fait des folies tout au long de la saison », résume l'étude.