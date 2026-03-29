Mauvaise nouvelle pour les clients bancaires : vos virements seront bloqués quatre jours la semaine prochaine, voici comment éviter le piège

À l’approche du week-end de Pâques, une interruption des virements est prévue dans toute la zone euro. Ce phénomène récurrent, souvent mal anticipé, touche de nombreuses opérations bancaires et concerne autant les particuliers que les entreprises.

Comment va se passer l’interruption

La suspension des virements commencera dès le jeudi 2 avril 2026 au soir et durera quatre jours, jusqu’au lundi 6 avril 2026 inclus, confirme le journal Sud Ouest. La suspension couvrira deux jours fériés : le Vendredi Saint le 3 avril et le Lundi de Pâques le 6 avril, périodes pendant lesquelles le système TARGET2, le système européen de règlement interbancaire, sera hors service. Ce blocage touche les virements SEPA, rendant impossible tout transactions interbancaires suspendues entre banques.

Pour les usagers, cela signifie qu’ils ne pourront ni émettre ni recevoir des fonds via les canaux habituels. Mieux vaut donc prévoir à l’avance tout paiement urgent. La situation est bilatérale : elle concerne à la fois les envois et les réceptions de fonds.

Des alternatives pendant la coupure

Malgré l’arrêt des systèmes classiques, plusieurs solutions restent disponibles. Les virements instantanés fonctionnent normalement et sont gratuits dans la zone euro. Ils sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et constituent une solution souple, même s’ils sont souvent limités par des plafonds plus bas que ceux des virements traditionnels.

Les virements internes (transferts entre deux comptes au sein de la même banque) restent aussi possibles et ne sont pas affectés par la mise hors service de TARGET2. Ces options sont très utiles pour maintenir la continuité des transactions, notamment pour des paiements urgents.

Des services alternatifs utilisant des numéros de téléphone, comme Wero et Lydia, restent également opérationnels, offrant ainsi des solutions supplémentaires aux utilisateurs pour garantir la sécurité des transactions.