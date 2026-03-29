Mauvaise nouvelle pour l’industrie militaire européenne : l’Allemagne signe avec les États-Unis pour l’achat de dronesMQ-9B SeaGuardian

L’Allemagne a décidé d’acheter des drones MQ-9B SeaGuardian, une décision récemment approuvée par le Comité des Finances du Bundestag de Berlin. Cet achat marque un tournant dans la stratégie militaire allemande et pose un défi aux coopérations européennes en matière de défense. Le projet montre aussi la volonté allemande de moderniser ses forces, appuyée par un budget massif de 50 milliards d’euros destiné à renforcer ses capacités sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace.

Un choix qui pose des questions à l’échelle européenne

L’arrêt sur ces drones américains, produits par General Atomics, a soulevé des questions sur la vulnérabilités des stocks de programmes européens comme l’Eurodrone et le MAWS (Maritime Airborne Warfare System). Ces projets, soutenus à l’origine par la France et d’autres partenaires, se trouvent fragilisés par cette décision unilatérale. Les retards et les limitations de l’Eurodrone (avec Airbus, Leonardo, et Dassault Aviation) ainsi que les doutes autour du MAWS traduisent la difficulté à concilier souveraineté industrielle européenne et besoins opérationnels immédiats. L’Allemagne privilégie ici la rapidité et la fiabilité des procédures américaines, ce qui pourrait avoir des conséquences géopolitiques au sein de l’OTAN.

Ce que valent les MQ-9B et leur rôle opérationnel

Les MQ-9B SeaGuardian, que la Marine allemande compte utiliser, offrent plus de 30 heures d’endurance de vol et respectent les standards de l’OTAN. Ils sont équipés de capteurs sophistiqués comme la tourelle électro-optique MX-20, le radar SeaVue, et éventuellement le radar AESA Seaspray 7500E V2. Ces drones multi-domaines sont destinés à renforcer la surveillance maritime et les opérations anti-sous-marines. Associés à des avions de patrouille maritime comme le P-8A Poseidon, ils serviront pour des missions de reconnaissance longue portée et le suivi des sous-marins, donnant une capacité de défense renforcée dans des zones stratégiques comme la mer Baltique et l’Atlantique Nord.

Enjeux géostratégiques et drones autonomes possibles

Cette décision intervient dans un contexte international tendu, après le renforcement des patrouilles de l’OTAN suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Parallèlement, l’Allemagne étudie l’achat de drones de combat autonomes, notamment le Ghost Bat australien, avec l’objectif d’intégrer des centaines de ces appareils d’ici 2029, rapporte BFMTV. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a mis en avant l’intérêt pour la technologie australienne, faisant de ce projet une priorité stratégique pour les besoins militaires émergents du pays.