Freelance Management System, outil de centralisation des freelances

Qu'est-ce qu'un système de gestion des freelances (FMS)

Freelancing : quelques statistiques

Plus d'un million de Freelances en France. Les indépendants représenteraient + 17 % de la population active ; la proportion prévue pour 2025 est de 30 %. Pour 90 % des freelances, le choix de ce statut est volontaire ; le besoin d'indépendance arrive en tête des motivations (88 %). 76 % des entreprises du numérique se tournent vers les freelances pour mener des projets d'envergure. 92 % des indépendants comptent conserver ce statut à long terme. Tout à fait normal quand on sait que plus de la moitié affirme gagner plus.



L'offre FMS de Freelance informatique

d'un côté, elle propose aux freelances des projets de haut niveau. Ces créateurs aiment les challenges ;

et de l'autre, elle met à disposition des comptes des profils pointus et adaptés à la mission, ainsi que la possibilité de les accompagner et contrôler.

Les grands comptes, chasseurs permanents de talents créateurs de valeur ajoutée et d'avantages concurrentiels, ne pouvaient pas ignorer ce basculement - de plus en plus massif - vers le statut d'indépendants. Seulement se pose le problème de la gestion des freelances !D'autres acteurs économiques ont identifié ce besoin et ont conçu des business models pour y répondre. Il s'agit des concepteurs de solutions FMS (freelance management système ou système de gestion des freelances) et les plateformes de mise en relation et d'intermédiation entre les travailleurs indépendants et les grands comptes.Certains spécialistes de la mise en relation, à l'image de « Freelance informatique », ont développé leur plateforme pour en faire un véritable outil FMS. Ainsi, ils permettent aux grands donneurs d'ordres de centraliser la gestion des fournisseurs freelances.Les grands comptes confient chaque jour des dizaines de missions à des freelances. Aussi, l'optimisation de leur gestion devient aussi importante que celle des ressources internes, voire plus vitale pour certains secteurs (IT, web marketing, presse numérique, etc).Le freelance management system permet de chercher, évaluer et sélectionner le profil idéal selon la nature de la mission. De plus, il facilite la mise en contact, l'échange, le suivi des projets et le paiement.D'autre part, un outil LMS bien conçu permet de centraliser la gestion des fournisseurs freelances. Nul besoin pour le service achat et/ou ressources humaines de consulter chaque plateforme de mise en relation à titre séparé pour suivre les projets signés ou à lancer.La solution FMS intégrée au système d'information de l'entreprise ou en Cloud (plus avantageux) constitue un tableau de bord global, une CVthèque des freelances et un outil d'archivage (historique des relations).Mieux encore, l'interface Cloud est ouverte à tous les services concernés par la mission et aussi au freelance ; elle est consultable 24/7j depuis n'importe où. Cette agilité est adaptée à une organisation de travail à distance (de plus en plus choisie ou imposée) et au mode de vie des freelances (éternels nomades travaillant sans heures fixes).Le secteur FMS est très large, dynamique et concurrentiel. On y trouve des majors qui ont développé une grande expertise et de nouveaux arrivants. Par ailleurs, certaines plateformes ont choisi un positionnement généraliste, alors que d'autres ont préféré concevoir des offres adaptées aux besoins de niches bien définies. Ce ciblage se base sur différents critères, comme la taille et/ou la fréquence des commandes (big account ou petit client), ou encore la nature de l'activité (IT, création de sites web, développement d'application, etc).La plateforme Freelance informatique a choisi de cibler les projets digitaux en freelance répondant aux attentes des grands donneurs d'ordre.Freelance-Informatique est un puissant outil FMS qui va au-delà de la mise en relation pour proposer à ses clients des fonctionnalités de gestion de la collaboration avec les freelances. Des dizaines de projets IT & Digitaux (et autres missions) sont proposées quotidiennement sur cette plateforme leader en freelance management system.Fondée en 2001, Freelance Informatique a su étoffer son offre, accroître son expertise et sa maîtrise de l'écosystème du freelancing. D'une part, elle a assimilé les attentes des indépendants (population bien particulière !), et d'autre part, elle a compris et incorporé les besoins de ses clients en matière de gestion de projets freelance.Freelance Informatique a choisi comme cœur de cible les grands donneurs d'ordre IT & Digitaux. Ce positionnement précoce lui permet de mieux satisfaire les attentes des deux parties impliquées dans une collaboration de type freelancing :Certes, ce ciblage des grands donneurs d'ordre IT & Digitaux a permis à Freelance-informatique de développer une offre qualitative et globale pour une gestion optimisée des freelances, cependant, il n'exclut pas les petits comptes et les freelances en début de carrière. Bien au contraire, ils peuvent aussi profiter des énormes potentialités et des performances de cet outil de freelance management system.Freelance-Informatique est une plateforme de mise en relation qui permet aux entreprises de centraliser la gestion des fournisseurs freelances et de la rentabiliser sur les plans quantitatif et qualitatif. Les indépendants y trouveront quotidiennement des projets valorisants.Si vous aimez les challenges, c'est une plateforme de mise en relation tout indiquée !