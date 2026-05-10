Free vient d’ajouter une chaîne payante gratuite pour tous ses abonnés : beaucoup ne savent même pas qu’elle est déjà activée dans leur box

En mai 2026, l’opérateur Free donne à ses abonnés une belle occasion : accéder gratuitement à la chaîne Warner TV et au bouquet promotionnel WB Family, une offre innovante qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs.

Warner TV en clair pendant tout le mois

Pendant tout le mois de mai 2026, Free met la chaîne Warner TV à disposition de ses abonnés sans frais supplémentaires, confirme Le Journal du Geek. Pour en profiter, il suffit de zapper sur le canal 57 de leur Freebox, aucun paramétrage n’étant requis. Cette chaîne, vitrine du groupe Warner Bros. Discovery en France, restera accessible jusqu’au 1er juin 2026, date à partir de laquelle elle redeviendra payante.

Les fans de séries pourront revoir des titres populaires comme The Big Bang Theory et Brooklyn Nine-Nine, des séries souvent rediffusées en France. The Big Bang Theory est notamment considérée comme une série phare pour son ton intemporel et son humour mordant.

Le bouquet WB Family offert

En parallèle de Warner TV, Free ouvre gratuitement l’accès au bouquet WB Family jusqu’au 31 mai 2026. Ce pack rassemble neuf chaînes, dont Warner TV, Warner TV Next, Discovery Channel, Discovery Investigation, TCM Cinéma, Cartoon Network, Boomerang +1, et Cartoonito. Les téléspectateurs peuvent ainsi varier les plaisirs entre documentaires, cinéma classique et dessins animés pour enfants.

Habituellement proposé à 5,99 € par mois, ce bouquet deviendra payant automatiquement à partir du 1er juin 2026. Les abonnés doivent donc rester attentifs et, s’ils ne souhaitent pas continuer, résilier avant cette date. La souscription nécessite une validation par code d’achat via l’interface Freebox ou l’application Free TV.

La décision de Free intervient alors que Warner Bros. Discovery traverse un remaniement suite à l’annonce de son rachat par Paramount Skydance. Face à une concurrence intense du secteur du streaming, notamment avec Max qui propose lui aussi l’intégralité du catalogue Warner pour un tarif comparable, Warner cherche à renforcer l’attractivité de sa chaîne linéaire.

Avec cette opération, Free espère maintenir l’intérêt des abonnés et se différencier en offrant temporairement des contenus de qualité sans frais, illustrant ainsi sa stratégie commerciale.

L’accès via l’application Free TV étend l’opération au-delà du téléviseur traditionnel. Les abonnés peuvent aussi profiter de la fonction replay pour revoir les programmes jusqu’à 30 jours après leur diffusion initiale.