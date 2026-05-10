Mauvaise nouvelle pour les contribuables : la date limite de déclaration 2026 approche et beaucoup vont la rater sans le savoir

Que vous soyez très organisé ou fidèle aux déclarations de dernière minute, connaître les échéances évite des pénalités financières. Cette année, comme d’habitude, la date limite dépendra de votre lieu de résidence, mais elle tombe généralement entre mai et juin, informe actu.fr.

Les dates pour déclarer en ligne

Si vous préférez déclarer en ligne, les échéances sont les suivantes : pour les départements numérisés de 1 à 19, comprenant des départements tels que l’Ain et la Corrèze, la date limite est le jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59. Cette date s’applique aussi aux contribuables non-résidents (personnes domiciliées fiscalement hors de France métropolitaine).

Ensuite, les départements allant de 20 à 54, qui incluent des localités comme la Corse et la Meurthe-et-Moselle, doivent déclarer leurs revenus d’ici le jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59. Enfin, pour les départements à partir du numéro 55, y compris la Meuse et les départements d’Outre-mer, le délai final est fixé au jeudi 4 juin 2026 à 23 h 59.

Que se passe-t-il si vous déclarez en retard

Il est important de respecter ces échéances pour éviter des pénalités. Une déclaration tardive entraîne immédiatement une majoration de 10 %. Si l’administration fiscale adresse une mise en demeure et que vous déclarez vos impôts dans les 30 jours suivants, la majoration passe à 20 %. Ne pas soumettre la déclaration dans ce délai de 30 jours fait grimper la pénalité à 40 %. Et en cas de découverte d’une activité occulte, la sanction peut atteindre 80 %, même sans mise en demeure.

En plus de ces majorations, des intérêts de retard s’appliquent à raison de 0,20 % du montant dû par mois. Connaître ces conséquences incite à anticiper et à s’assurer que la déclaration est déposée dans les temps.