La carte Vitale va disparaître : voici la date pour passer à la version dématérialisée

Le projet initial de carte biométrique, fondé sur l’identification par empreintes digitales, a été abandonné pour plusieurs raisons, notamment le coût et les enjeux de cybersécurité. Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), la mise en place d’une carte biométrique aurait coûté 1,2 milliard d’euros tous les cinq ans, en plus de frais de fonctionnement annuels estimés à 250 millions d’euros.

En comparaison, la solution de la dématérialisation est beaucoup plus économique et facile à déployer. Toutefois, cette nouvelle carte numérique ne sera pas une solution universelle contre la fraude, qui représente chaque année environ 13 milliards d’euros, selon les estimations du Haut Conseil du financement de la protection sociale.