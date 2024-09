La crise du logement social en France s’aggrave

La demande de logements sociaux en France continue de croître de manière inquiétante cette année. Selon Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), plus de 2,6 millions de ménages sont actuellement en attente d’un logement social, une augmentation de 100.000 demandeurs par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 1,8 million espèrent accéder pour la première fois à un logement social, tandis que 870.000 personnes déjà logées cherchent à déménager vers une nouvelle habitation.



Cette hausse de la demande, visible dans toutes les régions de France, met en lumière la persistance de la difficulté à accéder à des logements abordables. « C’est un phénomène récurrent qui démontre combien la question de l’accès à un logement abordable est cruciale », a déclaré Emmanuelle Cosse lors d’une conférence de presse.



Cette situation de pénurie s’explique notamment par la baisse du nombre de nouveaux logements sociaux agréés. En 2023, seulement 82.000 logements ont été construits, contre 120.000 il y a cinq ans. Ce recul de 30 % alimente la frustration des demandeurs et des acteurs du secteur, qui voient leurs efforts ralentis par des contraintes budgétaires et politiques.



Au-delà de la baisse des nouvelles constructions, la situation est aggravée par un contexte financier défavorable pour les bailleurs sociaux. En octobre 2023, l’ancien ministre du Logement, Patrice Vergriete, avait promis une enveloppe de 1,2 milliard d’euros sur trois ans pour la rénovation du parc social, soit 400 millions d’euros par an. Cependant, cet engagement a rapidement été remis en cause. En juillet 2024, Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, a gelé plus de la moitié de ces crédits sans débat préalable.