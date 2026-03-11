Milliardaires : leur nombre et leur fortune explosent depuis 2024

Chaque année, le classement Forbes des milliardaires constitue un baromètre précis de l’évolution des grandes fortunes mondiales. L’édition 2026, publiée le 10 mars, confirme une dynamique impressionnante : le nombre de milliardaires et leur richesse cumulée ont fortement progressé depuis deux ans. Entre 2024 et 2026, la planète a connu une expansion rapide du club des ultra-riches. Le phénomène ne se limite pas à une augmentation du nombre de milliardaires. Il s’accompagne surtout d’une hausse spectaculaire de leur patrimoine global, révélatrice d’une concentration croissante de la richesse mondiale.

Le nombre de milliardaires progresse fortement dans le classement Forbes

La première évolution concerne la taille même du club des milliardaires. En 2024, le classement Forbes recensait 2 781 personnes possédant une fortune supérieure à un milliard de dollars. Un an plus tard, en 2025, ce nombre franchit un seuil symbolique. Forbes recense alors 3 028 milliardaires dans le monde, soit 247 de plus que l’année précédente. C’est la première fois que le cap des 3 000 milliardaires est dépassé.

Mais la progression ne s’arrête pas là. L’édition 2026 du classement, publiée le 10 mars, dénombre désormais 3 428 milliardaires dans le monde. En deux ans seulement, la planète a donc gagné 647 milliardaires supplémentaires. La progression est spectaculaire. Elle représente une hausse d’environ 23 % du nombre de milliardaires entre 2024 et 2026.

Cette expansion s’explique par plusieurs facteurs. Les marchés financiers ont connu une forte progression dans plusieurs secteurs clés. Par ailleurs, l’essor de nouvelles industries technologiques, notamment liées à l’intelligence artificielle, a contribué à la création rapide de nouvelles fortunes.

Le profil des milliardaires évolue également. Si les héritiers et les industriels restent présents, les entrepreneurs technologiques dominent désormais largement le classement Forbes. Les fondateurs de plateformes numériques, de sociétés d’intelligence artificielle ou de technologies spatiales occupent une part croissante du sommet de la pyramide économique.

La richesse des milliardaires augmente encore plus vite

Si le nombre de milliardaires progresse rapidement, leur richesse totale augmente encore plus vite. En 2024, la fortune cumulée des milliardaires mondiaux atteignait 14,2 trillions de dollars. En 2025, cette richesse totale grimpe à 16,1 trillions de dollars. L’augmentation est déjà considérable : 1,9 trillion de dollars supplémentaires en un an.

Mais c’est en 2026 que la progression devient véritablement spectaculaire. La richesse cumulée des milliardaires atteint alors 20,1 trillions de dollars. En deux ans, la fortune totale des milliardaires a donc augmenté de 5,9 trillions de dollars. Cette hausse représente une progression d’environ 41 %.

De fait, la richesse mondiale détenue par les milliardaires augmente presque deux fois plus vite que leur nombre.

La fortune moyenne d’un milliardaire illustre cette dynamique. En 2024, elle s’élevait à environ 5,1 milliards de dollars. En 2025, elle atteint 5,3 milliards de dollars, selon Forbes. En 2026, elle avoisine désormais 5,9 milliards de dollars.