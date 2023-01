Le marché automobile européen est revenu au niveau de 1993

Au total, les ventes ont décliné de 4,6% sur l'ensemble de l'année. Le marché français a subi un recul marqué de 7,8%, pire que l'Espagne (-5,4%) ou la Pologne (-6%). Parmi les grands marchés européens, c'est en Italie où on enregistre une sévère baisse des ventes, quasiment -10%. L'Allemagne s'en sort en revanche mieux que bien avec une progression des ventes de 1,1%.



Au classement des constructeurs, le groupe Volkswagen reste solide avec 2,3 millions de voitures vendues et une part de marché de 25,1% qui demeure stable d'une année sur l'autre. Son dauphin, le groupe Stellantis, a de son côté encaissé une baisse des ventes de 14,1%. Sa part de marché est désormais de 19,7%. Enfin, Renault s'en sort mieux avec un recul des ventes de 4,3% et pèse 10,6% sur le marché européen.