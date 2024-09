Le ministre de l’Économie souhaite proposer un « salaire décent » pour tous

Michelin a mis en place un modèle de salaire décent dès avril dernier, offrant un revenu qui non seulement couvre les besoins essentiels mais permet également l'accès à des loisirs et vacances. Cependant, généraliser ce modèle à l'ensemble de la France présente des défis de taille, compte tenu de la diversité économique et sociale des régions.



Chez Michelin, le salaire décent varie considérablement selon le lieu : à Paris, il équivaut à deux fois le SMIC, tandis qu'à Clermont-Ferrand, il est seulement 20% au-dessus. Cette approche régionale pourrait être une clé pour adapter le concept à l'échelle nationale, comme le soutient Delphine Lingemann, députée du Puy-de-Dôme, qui insiste sur la nécessité de prendre en compte les variations du coût de la vie locales.