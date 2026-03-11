Attention à cette date : vos virements bancaires vont être bloqués pendant plusieurs jours

Les clients bancaires de la zone euro pourraient subir des désagréments en 2026 à cause d’interruptions de virements à certains moments précis. Ces pauses sont décidées par fermeture de Target 2, le système de paiement européen, et toucheront la majorité des mouvements financiers entre grandes banques du continent.

Target 2, le cœur du système de paiement en Europe

Target 2 est un système central mis en place pour gérer les transactions interbancaires en Europe. Il est géré par la Banque centrale européenne et traite notamment les virements de type SEPA. Ce système est généralement à l’arrêt les week-ends, mais il peut aussi fermer exceptionnellement plusieurs fois dans l’année. Si un virement est lancé trop tard, par exemple un vendredi après-midi, il ne sera traité que le lundi suivant.

Lors de périodes particulières comme les fêtes de Pâques, la fermeture de Target 2 peut durer jusqu’à quatre jours. En 2026, d’après L’Internaute, l’interruption aura lieu du vendredi 3 avril au lundi 6 avril, ce qui oblige à anticiper pour tous ceux qui comptent sur des virements interbancaires.

Quand Target 2 ferme et les dates à surveiller

L’année 2026 ne fera pas exception pour ces fermetures prolongées. Outre la période de Pâques, d’autres moments à retenir sont le week-end du 1er mai, avec trois jours de fermeture du vendredi au dimanche, et la période de Noël entre le 25 et le 27 décembre, qui connaîtra une interruption similaire. En dehors de ces dates, des opérations de virement classiques peuvent être retardées ou bloquées, d’où l’intérêt de prévoir ses mouvements.

Pour éviter toute perturbation financière, la Banque de France recommande d’effectuer ses virements avant le jeudi 2 avril 2026 à 16h30, avant la pause de Target 2.

Comment faire autrement : virements internes et instantanés

Même pendant ces arrêts, certains problèmes techniques restent actifs. Les virements internes (c’est‑à‑dire entre comptes du même client dans la même banque) ne passent pas par Target 2 et ne sont donc pas affectés. Par exemple, transférer de l’argent d’un livret A vers un compte courant reste possible.

Les virements instantanés constituent une autre option intéressante. Désormais gratuits dans la plupart des établissements bancaires français, ces virements fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant des transferts en temps réel même les jours fériés et les week-ends. Attention cependant aux plafonds qui peuvent s’appliquer et à bien sélectionner l’option correspondante au moment de donner l’ordre.