Le musée départemental Albert-Kahn à Boulogne (Hauts-de-Seine) vient de rouvrir au public

Le musée Albert-Kahn



Albert Kahn lance en 1909 son projet d’inventaire visuel du monde « Les Archives de la Planète ». Le point de départ est son voyage autour du monde entre 1908 et 1909 accompagné d’un chauffeur mécanicien et photographe. Il en rapporte 4000 plaques stéréoscopiques et 2000 mètres de pellicules qui constituent le noyau des collections des « Archives de la planète » une collection unique au monde qui fait du musée un lieu d’éducation à l’image et par l’image.



En 1964, Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française, se voit confier la gestion de la partie animée de ces archives conservées depuis 1977 au Service des Archives du film de Bois-d’Arcy. Pour éviter la décomposition du support nitrate de ces images, le musée grâce au soutien financier du département des Hauts de Seine fait dupliquer l’ensemble de ces documents sur pellicule acétate puis plus récemment sur film polyester, plus résistant. Aujourd’hui, des dispositifs immersifs sont mis à la disposition des visiteurs grâce à la technologie numérique.



Avec les « Bourses de Voyage autour du Monde », Albert Kahn se soucie du « monde d’après » et de la jeunesse et noue un partenariat avec l’Université de Paris en 1898 : comme décloisonner le monde universitaire et offrir aux jeunes agrégés, d’abord des hommes puis des femmes, la possibilité de sortir de l’aridité de la recherche pour découvrir la réalité du terrain. La « Société autour du Monde » créée en 1906 entend ensuite favoriser les échanges entre les anciens boursiers et l’élite internationale.



En 1916, le « Comité national d’Études Sociales et Politiques » rassemble les travaux du monde intellectuel destinés à éclairer les autorités. Bergson désireux de rendre hommage à ce lien entre la pensée et l’action aura cette formule en 1937 « Je dirais qu’il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action ».



Albert Kahn résume ainsi en 1932 son activité prodigieuse de mécène « Nos fondations, conçues, ébauchées ou réalisées depuis 1897, ont eu en conséquence pour objet d’enregistrer [l’activité univer­selle] en vue d’en dégager l’esprit et delà, grâce à la Documentation ainsi constituée, de guider les Aspirations de l’Homme ». Mécénat auquel il doit mettre fin, le banquier est en effet ruiné par le krach de Wall Street en 1929.