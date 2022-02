Le pétrole franchit la barre des 95 dollars le baril

Sans surprise, après le pic, la Bourse a connu une chute dans les prix du pétrole, essentiellement liée aux échanges visant à faire des gains rapides. Mais malgré cela, le 14 février 2022 à la mi-journée le prix du Brent frôlait encore les 94 dollars le baril.



L’AIE a en outre estimé, et ce dès vendredi 11 février 2022, que la tendance haussière pourrait se poursuivre. En plus des tensions géopolitiques en Ukraine et des pénuries dans le monde entier, l’AIE juge que la production de l’Opep, toujours très basse, continue de pousser le prix du baril vers le haut. Surtout que les objectifs de production annoncés ne seraient pas atteints, réduisant l’offre de brut et faisant automatiquement augmenter les prix.